ಸಾರ್ಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಂಕಟ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ -ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಹೊಸ ಉತ್ಸುಕತೆ, ಭಾರತದ ಹಿಂಜರಿಕೆ!
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ - ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ಕ್ ಈ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 4:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ಗ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (SAARC) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸುಪ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಆದರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
SAARC ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಂಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಹೇಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು SAARC ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಈಗ ವರ್ಚುಯಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ಕ್ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
2016ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಿಂದ ನಡೆದ ಗಡಿಯಾಚಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ SAARC ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ SAARC ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾರ್ಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ತನ್ನ ದೇಶದ 61ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಜು SAARC ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಯಿಜ್ಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಮುದ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯಂತಹ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜತಂತ್ರಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ SAARC ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಾರ್ಕ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: SAARC 1985 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ SAARC ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು SAARC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕಠ್ಮಂಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಂಟನೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು. 2021ರಂತೆ SAARC ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಶೇ 5.21ರಷ್ಟು ($4.47 ಟ್ರಿಲಿಯನ್) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
SAARC ಅಜೆಂಡಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ (SAFTA) 2004ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಆಗಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. SAARC ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ SAFTA ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಖಲೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್ SAARC ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. SAARC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಗೋಲಾಮ್ ಸರ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು SAARC ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ BIMSTEC ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ SAARC ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಡಾಕಾಗೆ ಸಾರ್ಕ್ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ: ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಕೀಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಸಾರಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕು-ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ SAARC ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಢಾಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ. SAARC ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂರಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ವಿಶಾಲ ರಾಜತಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನ-ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಆರ್ಐಎಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಬೀರ್ ದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ SAARC ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರವಿದ್ದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಫ್ತು, ಜನ-ಜನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಸಾರ್ಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ಸಾರ್ಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡರೆ ಅದರ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಬೀರ್ ದೇ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇರಿ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ದೇಶವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. SAARC ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ (BIMSTEC)ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
1997ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ BIMSTEC ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರದ ತೀರ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಏಳು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭೂತಾನ್, ಭಾರತ, ಮಯನ್ಮಾರ್, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಗುಂಪು 1.73 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2023ರಂತೆ $5.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಿಡಿಪಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ BIMSTECನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರದ ಸುತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, BIMSTEC ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ SAARCಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿಲುವು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹದಗೆಡುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ SAARC ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ SAARCನ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವಿಲ್ಲದ SAARC ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಬೀರ್ ದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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