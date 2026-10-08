ಭಾರತ - ಕೆನಡಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ: ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ನಂಟು ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ!
ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ - ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ಭದ್ರತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : October 8, 2026 at 8:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ಮಾರಿಸನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಳಿ ಏರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ.
ಈ ಸಭೆಯು ನಿಯಮಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂವಾದದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 13.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ನಿರ್ಗಮನ ಬಳಿಕ ಬದಲಾದ ಚಿತ್ರಣ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸೂಚನೆ. 2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಕೆನಡಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಖ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಭಾರತ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದಾಗ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ, ಟ್ರೂಡೊ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 2.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ವರ್ಗೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮಾಹಿತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದವು.
ಕೆನಡಾ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ: ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆನಡಾ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಗತಿಯು ಈಗ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ವಿನಾ ನಡ್ಜಿಬುಲ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯಮಿತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಾರಿಸನ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿನಿಮಯಗಳು, ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ತಟಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ನಿಯವರ ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಭಾರತವೂ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವು ಚೀನಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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