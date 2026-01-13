ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸ್ಮರಣೆ; ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಣ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು!
ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಜನವರಿ 7ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲೇ 1983ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರನ್ನು ದೈತ್ಯ ಮರದಂತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಚನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಹಿ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರು.
2023ರ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನಾವಾದ "ಎ ವಾಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಹಿಲ್: ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್"ನಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಲಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಲೀಂ ಅಲಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರಂತಹ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದವು. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದವು. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.
1954 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಸತಾರಾ ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 4ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಗ್ರಾಮವಾದ ಯವತೇಶ್ವರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 3ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾರ್ ಮರವಿತ್ತು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕೇಳಿದೆವು. ಅವರು ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇದೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ತಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಧನಂಜಯ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾಧವ್ ಎಂದೂ ಜನಿವಾರವನ್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಜನರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ: ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಬಹಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಆಂತರಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯದ ಆಳವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ಪರಿಸರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು. ಇದು ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸೆಯಿತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು.
ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ತರಬೇತಿ: ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದವರು ಗಾಡ್ಗೀಳ್. ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನೀಯ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನದಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಅನ್ವಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.
ಜಾತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಖ್ಯಾತ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಸುಲೋಚನಾ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
2011 ರ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ: ಅವರ ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳು ದೇಶದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 2006ರ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅವರ ಗಾಡ್ಗೀಲ್ ಅವರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾದ 2011 ರ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ, ಇದು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಈ ವರದಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವರದಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಸರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ನೋವಿನ ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದಾ ಅವರು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ನೋಡದೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಜೀವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಲಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದನಿಯಾಗಿ, ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಅದರ ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಅವರ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟವಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕೂಗನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವರು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಲ್ಲ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
