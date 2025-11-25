ETV Bharat / opinion

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​-ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಭೇಟಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ​ ಒತ್ತು

ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ರಾಜನ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

Prince Mohammed bin Salman: Trumps Bet On A Post-Conflict Middle East
ಟ್ರಂಪ್​- ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಭೇಟಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿವೇಕ್​ ಮಿಶ್ರಾ

ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅವರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಭೇಟಿ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಅಮೆರಿಕ-ಸೌದಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಷನ್ 2030ಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ನಿಯೊಮ್​ನಂತಹ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್​ ಭೇಟಿಯು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳ 'ಬ್ಯಾಕ್‌ಚಾನೆಲ್' ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಖುಶ್ನರ್ ಅವರಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್​ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿಜವಾದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಿಯಾದ್‌ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಭೇಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಜಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೌದಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧದ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮರುಹೊಂದಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ರಿಯಾದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​ಗೆ ದೊರೆತ ಅದ್ದೂರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತವು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ, ಹೂಡಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸೌದಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಹತೋಟಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ (ಪಿಐಎಫ್)ಯಂತಹ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಿಯಾದ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಫ್​-35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಯಾದ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಹಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೌದಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ, ಮುಂದುವರಿದ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಎಫ್​-35 ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಎಐ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳು ಮುಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಚೀನಾದ ಬದಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ, ಚೀನಾದ ಎಐಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಚಿಪ್‌ಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಗಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಭೇಟಿ; ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪಯಣ

TAGGED:

TRUMP
SAUDI US RELATIONS
PRINCE MOHAMMED BIN SALMAN
ಟ್ರಂಪ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಿನ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​
US SAUDI PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.