ಶಕ್ತಿಯ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ; ಏನಿದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್?
ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ
By Vivek Mishra
Published : January 27, 2026 at 10:25 PM IST
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವು ಮೆಲಿಯನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳಿದಂತಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠರು ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ದುರ್ಬಲರು ಸಹಿಸಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉಳಿದವರ ಏರಿಕೆ (rise of the rest) ಎಂಬುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುತ್ವವೂ ಸಮತೋಲಿತವೂ ಆಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೇತೃತ್ವದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹಿಮ್ಮುಖವು ಆ ಊಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಹಳೆಯ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಧಾರವೇ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅದೀಗ ಎಂಟು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದಿ (liberal) ಅಲ್ಲ. ಈ ಮರು ಸಮತೋಲನವು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಾತ್ಮಕ (transactional) ತಿರುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂನ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ (Board of Peace - BoP) ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 2803 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ BoP ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ (chair) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾದ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಂತಹ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚಕ್ರೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆಳವಾದ ರಾಜಕೀಯ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯದ ಗುರುತಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (BoPನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿ 2027ರವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತಿಯಾದ ಆಶಾವಾದ ಎಂದೆನಿಸದೇ ಇರದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 2027ರ ನಂತರವೂ BoPನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ-BoP ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿರುವುದು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಒತ್ತಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ನವದೆಹಲಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೂ ಆಗಬಹುದು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮುದ್ರೆ BoP ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತುಕತೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಾಜಾ ಕುರಿತಾದ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬದಿಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾಯಕತ್ವ ಶೈಲಿಯ ಅಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಲವಂತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಾಯಕತ್ವ ಶೈಲಿಯಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸಹಕಾರವನ್ನು (ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ಬಲವಂತವಾಗಿ ತರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ BoP ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಮೂಲವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. BoP ಒಂದು ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ - ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಿದ್ದು, ಇದು ಇರುವ ಉದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೇ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಮೇಲು; ಶಕ್ತಿಯೇ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖ್ಯ ನಾಣ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನವು ಪರಿಚಿತ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಅಭಾವವು BoP ಅನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
2027ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ಗಾಜಾವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ದೂರವಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ಪ್ರೇರಿತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗದು.
ಇಸ್ರೇಲ್, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ BoPಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕತಾರ್, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಸಕ್ತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಒಮ್ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಒತ್ತಡದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯವು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಣಗಳು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನವದೆಹಲಿಯು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
AI ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು: ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು...
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕುಡಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯರ ಪಾಲು