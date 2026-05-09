ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ಗೆ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ
Published : May 9, 2026 at 5:15 PM IST
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗುಪ್ತಚರ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಘರ್ಷದವರೆಗೆ: ಹಳೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಪ್ತಚರ ಹರಿವುಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧವು ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಇಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭೂಮಿ, ವಾಯು, ಸೈಬರ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಡೊಮೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಂಕುಚಿತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಸೈಬರ್ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು, ಉಪಗ್ರಹ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರವು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಏಕೀಕೃತ ಯುದ್ದದತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಇದು ಏಕೀಕೃತ ಯುದ್ದದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಏಕೀಕರಣದ ನಡೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರದ ವೇಗವೇ ಶಸ್ತ್ರ: ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ ಸಂಕುಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ ರೇಖೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಗುರಿಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಡ್ರೋನ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಭಾರತವು ಸಮಗ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮ್ಮಿಳನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಯುದ್ಧದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರಚನೆಗಳು, ನೈಜ ಸಮಯದ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮ್ಮಿಳನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಐ ನೆರವಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸಂವೇದಕ ಶೂಟರ್ ಲೂಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಮಾಂಡರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಿಘಟಿತ ವರದಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಯೋಜಿತ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಮರುರೂಪಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು: ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡ್ರೋನ್ಗಳಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಈಗ ಕಣ್ಗಾವಲು, ನಿಖರ ದಾಳಿಗಳು, ಫಿರಂಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಮೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಡ್ರೋನ್ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಡ್ರೋನ್ ಯುಗವು ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ರಾಡಾರ್ಗಳು, ಎಐ ನೆರವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಟಿ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಲೇಯರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸ್ಥಿರ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಾಂತಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಯುದ್ಧ, ಸೈಬರ್ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತ, ಆರ್ಥಿಕ ಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸದೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆ, ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣ: ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿರೂಪಣಾ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಎಐ ರಚಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಹನ, ತ್ವರಿತ ಪುರಾವೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಐ ನೆರವಿನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾದ ನೆರಳು: ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ರಾಡಾರ್ಗಳು, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ: ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧವು ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸಂವಹನ ಚಿಪ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಏನು:
- ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೇ ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
- ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸಂವಹನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ದೇಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ರಚನೆಗಳು, ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಸೈಬರ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಿನಚರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.
- ಡ್ರೋನ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಯುದ್ಧ, ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಗುಪ್ತಚರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಿರ್ಧಾರ ವೇಗ, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
