ನೇಪಾಳದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 429ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 5:57 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ): ವಣ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಮುಂದಿರುವ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ಇತರೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುವುದು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ.
ಜಾಗತಿಕ ಹುಲಿ ದಿನ(ಜುಲೈ 29)ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಪಾಳದ ಹುಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 429ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 355 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇವು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
952.63 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೇಪಾಳದ ಚಿತ್ವಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು 145 ಹುಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ 112 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾರ್ಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನೇಪಾಳವು 74 ಹುಲಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 121 ಇದ್ದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2022ರಲ್ಲಿ 355ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ನೇಪಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
"ದಕ್ಷಿಣ ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ. ಹುಲಿಗಳು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹರಿಭದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೇಪಾಳ-ಭಾರತ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳಂತೆ, ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು 3,682 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಹುಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 75 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಶ್ವದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುಲಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತಗಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 131 ಮತ್ತು 189 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ನ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವರದಿಗಳು.
"ಈ ಜಾತಿ(ಹುಲಿ)ಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾಗದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಭೇದವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ರೆಜಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ, "ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದದ್ದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯೆಂದರೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ (ಕಾಡುಗಳು) ರಕ್ಷಿಸುವುದು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
WWF ನೇಪಾಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಘಾನಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಗುರುಂಗ್ ಅವರು, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಕೂಡ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2019 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 38 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಬಳಿಕ "ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ" ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಚಿತ್ವಾನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಸು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
"ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಉದ್ಯಾನವನದ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿತ್ವಾನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾರ್ಡನ್ ದಿಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪುರ್ಜಾ ಪುನ್.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ಹುಲಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ DNPWC ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಚಾರ್ಯ.
ಜನರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆರಳುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ WWF ನೇಪಾಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಘಾನ ಶ್ಯಾಮ್ ಗುರುಂಗ್.
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