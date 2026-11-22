ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭಾರತ ಭೇಟಿ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲೇನ್ ಶಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 8:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲೇನ್ ಶಾ ಅವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ (ನ.22,23) ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂತೆ, ಶಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಲೇನ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
“ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಇಂಧನ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಭೇಟಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಶಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. “ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡೆಸುವ ಮಾತುಕತೆ, ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅದರ ನಿಲುವು ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಮಾರಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಬಲೇನ್ ಶಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೇಪಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀತಿ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಾ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಲುವು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭರವಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಿಕ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲೂ ಹೌದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರೂ, ನವೆಂಬರ್ನ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕದ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಾದರೂ, ನೇಪಾಳ ತನ್ನ ಎರಡೂ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.
ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಈ ಭೇಟಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಂದೆ ನೇಪಾಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ಭಾರತವಾಗಿದ್ದು, ಆಮದುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಮಾರು 9.38 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತವು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಗಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನೇಪಾಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ರಫ್ತಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ನೇಪಾಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ಸಮಗ್ರ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಭಾರತದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಲುಂಬಿನ ಸಮೀಪದ ಭೈರವ ಮತ್ತು ಪೋಖರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕಠ್ಮಂಡು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ: ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವು ಭಾರತಕ್ಕೆ 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರೂಪಿಸಿವೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ, ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ನದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ನೆರವು: 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಈ ವಿಪತ್ತು ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಮದಿಗೂ ಭಾರತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಮುಜಫರ್ಪುರ-ಧಲ್ಕೇಬರ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ತನಕಪುರ-ಮಹೇಂದ್ರನಗರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ 54 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಭಾರತೀಯ ನೆರವಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ಕಠ್ಮಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. 1950ರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪಂದವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೇಪಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮುಕ್ತ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಠ್ಮಂಡು ತನ್ನ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಲಾಪಾನಿ, ಲಿಪುಲೇಖ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಪಿಯಾಧುರಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿವಾದವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧ ಜನರ ನಡುವೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಪರಂಪರೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ರೊಟ್ಟಿ-ಬೇಟಿ ಕಾ ರಿಶ್ತಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನಕಪುರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ, ಲುಂಬಿನಿ ಮತ್ತು ಬೋಧಗಯಾದ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಸ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವ ನೇಪಾಳದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತದ ‘ನೆರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು’ ನೀತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ: ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ‘ನೆರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು’ ನೀತಿಯು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿವೆ. ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ: ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಿಹಾರ್ ಆರ್. ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲ್ ದಹಾಲ್ ಪ್ರಚಂಡ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
“ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ನಾಯಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,455 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 5,285 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
“ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವನ್ನು ಭಾರತ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೊದಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನೇಪಾಳ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದೂ ಒಂದು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಿಂದ ಭೈರವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಐದು-ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಶಾ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನೇಪಾಳದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಹತ್ವ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: