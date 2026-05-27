Explainer: ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ?: ಇಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೋಟಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಲಿದೆ
Published : May 27, 2026 at 4:57 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ 2026 (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ 2026) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೋಟಾ ಮತ್ತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ 1ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೋಟಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕೋಟಾ ಈ ಬಾರಿಯು ಎಐಆರ್-1 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದವರೇ ಆದ ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೋಟಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟಾಪರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದ ಟಾಪರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೋಟಾದ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಐಆರ್- 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಕೋಟಾ ನಗರದಲ್ಲೊಂದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದವರು ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಅನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೆಇಇ ಇತ್ತು.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. 2000 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಟಾ ಸತತ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರು. ನಂತರ 2002ರಲ್ಲಿ ಡುಂಗಾರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಅಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್, 2008ರಲ್ಲಿ ಶಿತಿಕಾಂತ್ ಕಶ್ಯಪ್, 2014ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗ್ ಮುರ್ದಿಯಾ, 2015ರಲ್ಲಿ ಸತ್ವತ್ ಜಗ್ವಾನಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಬನ್ಸಾಲ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗುಪ್ತಾ, 2021ರಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, 2024ರಲ್ಲಿ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೋಟಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದವರು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೋಟಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಟಾಪರ್ ಆದರು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ: ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಬಾರಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಟಾಪರ್ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 75ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 360 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 48 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 16 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 54 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಲಾ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2022ರ ಕಷ್ಟಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು 2025ರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು ಸುಮಾರು 70 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದರು.
ವಿಷಯವಾರು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು ಸಹ ಸುಮಾರು 6 ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಜೊಸಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 360 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 120 ಆಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿಷಯವಾರು ಕಟ್-ಆಫ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 7 (5.83ರಷ್ಟು) ಮತ್ತು 74 (20.56ರಷ್ಟು) ಆಗಿತ್ತು. ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಎಸ್ಗೆ, ಕಟ್-ಆಫ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6 (5.25ರಷ್ಟು) ಮತ್ತು 66 (18.50ರಷ್ಟು) ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಟ್-ಆಫ್ 3 (2.92ರಷ್ಟು) ಮತ್ತು 37 (10.28ರಷ್ಟು) ಆಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶೇಕಡಾ 98.61 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಶೇ 96.67 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 1.8 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಟಾಪರ್ಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, 2024ರ ಟಾಪರ್ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 120ರಲ್ಲಿ 120 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 120ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 120ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟಾಪರ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
