ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೇ?
ಭಾರತವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅನಿಲವಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಲೇಖಕ ಇಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 8:37 PM IST
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜನರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ದೇಶ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ?.
ಶೇ.70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು (LPG) ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. 2020-21ರ ದತ್ತಾಂಶವು ಶೇ.89% ನಗರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.49.4% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಇದೀಗ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 60 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 100 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿ ಸಾಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರೀಕರಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕತಾರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ 200 ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಲುದಾರ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಂತರೂ ಸಹ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ತೈಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಧನ ನೀತಿ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ ನೀತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಮದು ಆಧಾರಿತ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.07 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 29–48 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್ನ ವಿಶಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾನುವಾರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಮೂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ರಚನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾನುವಾರು ಆಶ್ರಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಜಿಎಐಎಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಜೈವಿಕ - ಸಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಘಟಕಗಳ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಅನಿಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಜೈವಿಕ-ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಜನರನ್ನು ಉರುವಲು (ಮರಗಳು) ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರ ಕಡಿತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಬೆರಣಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಅನಿಲವಿಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರುಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕು.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು; ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಗಲ್ಫ್ ಅನಿಲ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೊರ ಬರಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ, ಮೀಸಲಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು.
ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗೃಹ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸುಲಭ್ ಶೈಲಿಯ ಶೌಚಾಲಯ-ಕಮ್-ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನವೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಅಗತ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಐಎಲ್ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನಿಲವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಜಾಲವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಥೇನ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮಾದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಜೈವಿಕ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇದೀಗ ಅನಿಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸೌರ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಅನಿಲದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
