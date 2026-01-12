ಇಂದೋರ್ ದುರಂತ: ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇಂದೋರ್ ದುರಂತ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಇಂದು ನೀರಿನ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್
ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಗರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಇಂದೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ದುರಂತವು 15 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದೋರ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನದಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ : ಇಂದೋರ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ನೀರಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದೋರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲಗಳಾದ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಕಾರಣ ನಗರವು ನರ್ಮದಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ನದಿಗಳು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, 2050ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. 1901ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 11ರಷ್ಟಿದ್ದ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2017ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇ. 38ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣವೂ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜನರು ನಗರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭತ್ತದಂತಹ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಾಭವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳ ಅಸಮರ್ಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಿಹಿನೀರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ಕೃಷಿಯು ಗಂಗಾನದಿಯ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಚರಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೇ ಸಿಗಲ್ಲ!: ನಾಸಾ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೊಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ 19.2 ಗಿಗಾ ಟನ್ ಅಂತರ್ಜಲ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು 75 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಂತಹ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಅಸಮತೋಲನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಹಾರದ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಬಾವಾಗಲಿದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 122 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 120ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಭೂ ಮತ್ತು ಮಾನವಜನ್ಯ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಷತ್ವ ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಫ್ಲೋರೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂನಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
2025ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 13-15ಯುರೇನಿಯಂ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೀರು ವಿತರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ 304 ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬಾರದು?
ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಈ ಉಭಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ್ ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಭಾರತದ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮಾದರಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ-ಜಲಾನಯನ ನೀರಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಒಂದು ರೂಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೀರಿನ ಸವಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಹುತೇಕ ಒಣಗಿದ್ದ ಶಿಪ್ರಾ (ಕ್ಷಿಪ್ರಾ) ನದಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ 2016ರ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿತು. 432 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೀರನ್ನು 350 ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬೃಹತ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 50 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು 2028 ಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಕೊರತೆ ಇರುವ ನದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹರಿವಿನ ಡೆಲ್ಟಾಗಳನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳಪೆ ಪರಿಸರ ಆಡಳಿತದ ಚಾಲಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೈ ಮೀರಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ನೀರಿನ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ, ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮ:
ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಜ್ಞರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ನೀರಿನ ತಜ್ಞರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಣನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚೌಕಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಚಕ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ: ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ: ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಲಚರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ದಕ್ಷ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರೈತರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ: ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ನೀರಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
