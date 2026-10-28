ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 4:22 PM IST
ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದ ಇದು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಚನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾದರಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಚೇರಿ (ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಒ) ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1990 ಮತ್ತು 2000ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ 2 - 3ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೊಸ ಆವರ್ತಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2011-12ರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 2.3ಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಮತ್ತು 2017-18ರಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. 2018-19ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5.8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದು, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 3.1ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ: 2025ರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ 9.9ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ 10.3ಕ್ಕಿಂತ 0.4 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 8.3ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 13.6ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 2019 - 20ರಲ್ಲಿ 17.2ರಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಹ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 29.1ರಷ್ಟು ಯುವ ಪದವೀಧರರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವೀಧರರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 34.5ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 26.4ರಷ್ಟಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐಎಲ್ಒ - ಐಎಚ್ಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇತರ ಯುವಕರ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಜನರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 2014 - 15ರಲ್ಲಿ 3.42 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯು 2023-24ರಲ್ಲಿ 4.5 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಯುವಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು, ಪದವೀಧರರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವು ಯುವ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದು, ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ನೇಮಕಾತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವು ನಿವ್ವಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,35,000 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಜಿಸಿಸಿಗಳು) 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿಯು ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಎಐ -ಚಾಲಿತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿವೆ. ಇವು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ, ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ್ಯಾಪಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲಾದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಸ್ಥಿರವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೇತನ ಸಿಗುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸವಾಲು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ.ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದದ್ದು. ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಡೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕ, ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಕಡಿಮೆ ವೇತನದ, ಅಸಂಘಟಿತ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಹ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು ಯುವ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೊಂದಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ನೇರವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ- ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ- ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯು ಉತ್ಪಾದಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ 34.3ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವದ ಸರಾಸರಿ 28.6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಣನೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಪಾದಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅನುಗುಣವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಹೊರತು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಭಾರತ ಕೌಶಲ್ಯ ವರದಿ 2026 ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರ ಪದವೀಧರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ-ಸಿದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 54.81 ರಿಂದ 56.35ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸ, ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ದೂರಸ್ಥ ಕೆಲಸದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪದವೀಧರರ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಹಾಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಯುವ ಪದವೀಧರರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೇಖಕರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇದರ ನೈಜಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)