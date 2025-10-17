ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದ್ಯಾ?; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ!
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 6:24 PM IST
ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ಲಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ 2024ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 180 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 93ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶ ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಡಿಪಿ) ಸುಮಾರು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $83 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಮೆಗಾ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ 2023 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 10 ರಲ್ಲಿ 7 ಭಾರತೀಯರು ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಂಚ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಅಮೂರ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ - ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಗರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಥವಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಬಡವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಇಸಿಡಿ ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (2024)ರ ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಟು ಸತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು? ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಕಥೆ.
ರೊಬೊಟ್ ಸಚಿವರಾದಾಗ: ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಘಟಕ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 36,000 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ, ಪಿತೂರಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 100ರಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಖರೀದಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒಇಸಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ಧುಮುಕಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ: ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಐ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಇದು ಸವಾಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ 20 –22 ರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೋರಿಕೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಗರಣ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 50,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಂಚನೆಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು. ನರೇಗಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ನಕಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಂತಹ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಎಐ -ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಗುರುತು, ತೆರಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಯುಪಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇ - ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ (ಯುಎನ್ಒಡಿಸಿ) ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಎಐ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹತಾಶೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಯುವಜನತೆ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿ ಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮೊದಲು ತಲುಪುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಎಐ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು:
- ಟೆಂಡರ್ ವಾಚ್ಡಾಗ್: ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಡ್ಗಳು, ಕಾರ್ಟೆಲ್ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿಜೇತರಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಲ್ಯಾಣ ರಕ್ಷಕ – ನಕಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಕಾರ – ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕೇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ – ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಿವಿಸಿ, ಸಿಎಜಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಪಾಲ್ಗಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಾಗರಿಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ – ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಂದವು ಖರೀದಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಶೇ 30ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳು: ಎಐ ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಡೇಟಾದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಹಲವು ತಜ್ಞರು ಎಐ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಹೊಸ ರೂಪಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಇಸಿಡಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಔಟ್ಲುಕ್ (2024) ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಪರಿಕರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಂಗತ್ಯ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಿಷ್ಕಾರವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಲಿಯನರ್ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ. ಈಗ, ಎಐಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಹೊಸ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು? - ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕರೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೊಹಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದಲಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒತ್ತು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ‘X Pay’ ಫೀಚರ್!