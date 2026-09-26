ಭಾರತ - ಚೀನಾ - ನೇಪಾಳ ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ತಜ್ಞರು
ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ತಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಖರ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 26, 2026 at 1:43 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ): ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹಿಮಬಂಡೆಗಳು (ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸ್) ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಖರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಚೀನಾ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 1,451 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಮತ್ತು 5,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಸಮನ್ವಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೇಪಾಳದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (CHWRR) ಉಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜನ್ ಭಟ್ಟರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ನಿಖರ ಹವಾಮಾನ ಮನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ಹಿಮಭರಿತ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ದುರಂತವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರೋವರಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಕಠ್ಮಂಡು ಮೂಲದ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್' (ICIMOD) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಾಲಯದ 47 ಹಿಮನದಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 25 ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, 21 ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1 ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೀವ, ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಹಾಗೂ ತತ್ಕ್ಷಣದ ದತ್ತಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಚ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಆರ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನಿ ದಿನಕರ್ ಕಾಯಸ್ಥ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುರ್ತು ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮಿತ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು 1980ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಮನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸರಣಿ ದುರಂತಗಳು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ 14 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 14 ಹಿಮನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 'ಸೌತ್ ಲೋನಾಕ್ ಸರೋವರ'ದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ 55 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದರು. 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ರೋಂಟಿ ಶಿಖರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಭೀಕರ ಸುನಾಮಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ನಿಗಾ ಜೊತೆಗೆ, ಹವಾಮಾನ ರೇಡಾರ್ಗಳು, ಪ್ರವಾಹ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಭೂಕಂಪನ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಭುವನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಅರ್ಯಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ವತಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಮನದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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