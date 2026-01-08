2023ರ ವೇಳೆಗೆ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನೀರಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಲೇಖನ- ಇಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿಂಗ್
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಮೂರು ದುರಂತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು 10 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇಯದು ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಇಂದೋರ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ. ಸತತ 8 ಬಾರಿ ಈ ಗರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇನ್ನು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತವರೂರು.
ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ, ಹಣವು ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಜೀವಗಳು ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈಗ ಆಗಿರುವ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷವು ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಂಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 67 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಟಕಟೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಕನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದು MNERGA ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಜಲಮೂಲಗಳ ಪೂರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಲುಷಿತತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಳಿಸಲಿದೆ. 2025-26 ರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅನೇಕ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬೀಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅತಿರೇಕದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣವು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಣ ಕೃಷಿ - ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಲದ ಅತಿಯಾದ ಸವಕಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿಷವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹರಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಗಾಂಧಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಬದಲಿಗೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೆರವಾದ ಸಮುದಾಯ ಚಾಲಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸ್ವರಾಜ್ / ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬಹು ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೊನೆಯ ಹನಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಚನೆಗಳು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಾರೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ನೀರಿನ ಭೂಗತ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮುದಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ನೀರಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಗರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು.
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಜಲಮೂಲವು ಕಲುಷಿತವಾದರೆ, ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ನೀರಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಥವಾ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಹಳೆಯ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೀರು ಇಂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೀರು ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ನೀತಿಯಡಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಚಾಲಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಾಗಿದೆ.
