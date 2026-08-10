ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಲ್ಲ!
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ದೇಶವು, ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಪೋಡಿಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 10, 2026 at 8:08 AM IST
ಜುಲೈ 5 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 56ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ 5 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ 381 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಯಶಸ್ಸು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (HBCSE) ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
🇮🇳 India Tops the World at the 56th International Physics Olympiad 2026!— DAE India (@DAEIndia) July 12, 2026
🥇🥇🥇🥇🥇India's young physicists deliver an extraordinary performance at #IPhO2026 in Colombia. All five members of the Indian team win Gold Medals. 1/3@PMOIndia @DrJitendraSingh @HBCSE_TIFR @TIFRScience pic.twitter.com/OP8IWRXHhG
ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಬಿಸಿಎಸ್ಇ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 64 ರಷ್ಟು ಜನರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.32 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಆ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭಿವಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗಾಧ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೇ?.
ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು!: ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ಗಮನಿಸುವ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಭೆಯು ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಐಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳವರೆಗೆ: ನಾವೀನ್ಯತೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅದು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಕೂಡ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್ಗಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸುಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜೆರೋಧಾ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೈಕಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಓಮ್ನಿಚಾನಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿತು. ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್, ಕನ್ನಡಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸರ್ವಮ್ AI ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ GenAI ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೆರಗು: ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯು ಅದರ ಗಡಿಗಳ ಹೊರಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 96 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಕೂಡ ಒಂದು. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪದವೀಧರ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು.
ಈಗ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಡೇಟಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಜೈನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗ್ಲೀನ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಮರ್ಕೋರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ AI-ಚಾಲಿತ ನೇಮಕಾತಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ವಲಸೆ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ದೇಶ ಬಿಡುತ್ತಿರೋದೇಕೆ?: ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿಕ ಭಾರತವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಆಳವಾದ ಸಂಗ್ರಹವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಐಟಿಯಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೀನಾ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬಹುಪಾಲು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ದೇಶವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು ಸಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಿಇಒಗಳು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಖಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.
ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗಳು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ.
- ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಚೇರಿಗಳು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
- ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ಸರಳೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು.
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