ಭಾರತ - ಚೀನಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಬಗೆಹರಿಯದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ - ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೆರಳು
ಭಾರತ ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧವು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ದದ ಕರಿನೆರಳಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 7:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷಣದಂತಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನವೇ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಚುಮಾರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಚೀನೀ ಪಿಎಲ್ಎ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರು.
ಗಲ್ವಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಗಲ್ವಾನ್ ಘಟನೆಯ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ನೀತಿಗಳು: ಭಾರತ ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧವು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ದದ ಕರಿನೆರಳಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಯ ಮರೆತು ಒಗ್ಗೂಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನೀತಿಗಳು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಯು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಬಿಷ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು.
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನ ಎಸ್ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಸುಂಕದ ದರಗಳ ಏರಿಕೆ ಆಘಾತ, ಅಮೆರಿಕದ ಬದ್ಧತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಇಂಡೋ - ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಸಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ವಲಯ- ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆ: ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಗಡಿ ವಿವಾದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗಡಿಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
3,488 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಮೂರು ವಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು 2005ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಡೆಪ್ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಮ್ಚೋಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯ ವಲಯವು ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಶಃ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾವು ಮೊದಲು ಮಧ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅದರ ಗಮನವು ಈಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದತ್ತ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಲಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್: ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರು, ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಾಟ್ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಲಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು 'ಆರ್ಲಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್' ಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಾದ ವಲಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಕಠಿಣವಾದ ವಲಯಗಳ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚೌಕಾಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿತು.
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 24ನೇ ಎಸ್ಆರ್ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್' ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಸಿಸಿ ಅಡಿ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು.
ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮೂಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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