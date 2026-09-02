ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆ: ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ!
ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮೂಡುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 8:38 PM IST
ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ): ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 25ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ 8 ಅಂಶಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿರೇಖೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಸೀಮಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
LAC ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ: ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಗಡಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಒಪ್ಪಿತ ಗಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, 2020ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಗಾಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಮಾವಣೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು.
ನಂತರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಭೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಈ ದ್ವಂದ್ವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಏಕೆ?: ಸಮಯವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನವದೆಹಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಇದು ಗಣನೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇತ್ತ, ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಯಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, 2020ರ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆಯೊಂದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ನೈಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ?: ಗಡಿಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, (ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್) 2020 ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ (ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗ) ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವಲಯ (ಹಿಮಾಚಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ) ಕಡಿಮೆ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದವು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿಡದೇ ಗಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವಲಯವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ಕಡೆಗಳವರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ವಲಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಸಮಗ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗದು.
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