77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರಾಕೇಶ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಲೇಖನ.
77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಭಾರತ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ತೀವ್ರ ಬಡತನ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕರೂಪತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ, 77 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ 1.4 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಳುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. 19 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಭಾರತೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಯಾವ ಊಹೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇಕೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು?: ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದೇಹವು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಗಳು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವು. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡಲಾಯಿತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಉಳಿವು. ದೇಶವು ಅಸಾಧಾರಣ ಆಂತರಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಾದ ಭಾಷಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಲವಂತದ ಏಕರೂಪೀಕರಣದ ಬದಲು, ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಷಾವಾರು ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿತು. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲವಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು.
ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು.
ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ: 2024ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೇ.65.66 ಮತದಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು, ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಯಮವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುಸಿತದ ಬದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು, 1950 ಮತ್ತು 1980 ರ ನಡುವೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 3–3.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಡತನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಗಣರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
1991ರ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 2005–06 ಮತ್ತು 2019–21ರ ನಡುವೆ 415 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅಭಾವಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ 2022–23 ರವರೆಗೆ ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಜಿಡಿಪಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ: ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ವಾತಾವರಣವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಬಗೆಹರಿಯದ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ದಂಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಈ ಸಂಯಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮೈತ್ರಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತು. ಶೀತಲ ಸಮರದ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂದು, ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆರವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕೊಡುಗೆದಾರನವರೆಗೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತವು ಮಾನವೀಯ ಪರಿಹಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು.
ಹವಾಮಾನ, ಹಣಕಾಸು, ಡಿಜಿಟಲ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಹಠಾತ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಕತೆಗೆ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ: ಬಗೆಹರಿಯದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಣರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಥವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಭಜನೆಯ ಕೂಗು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಗುರುತಿನ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವಿಭಜಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿವೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕತೆಗೆ ಈಗ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಒಂದು ಕಳವಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ: ಭಾರತದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಕುಸಿತವಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರಂತರತೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಳವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ, ಭಾರತದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ, ಇದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಉದ್ಯೋಗ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು: ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಉದ್ಯೋಗ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನವೀಕೃತ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು, ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೀರಿ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಭಾರತವು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ77ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಆ ಸವಾಲು ಭಾರತೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.
