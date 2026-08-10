In Depth| ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತಾಣ ; ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ವೈಷಮ್ಯ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಒಕೆ ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 1:13 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ (ಪಿಒಕೆ) ರಾವಲ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭುಗಿಲೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭದ್ರತಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಯಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಲುವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ -ಬಾಲ್ಟಿಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2019 ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಡಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (ಪಿಒಕೆ) ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ - ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋದ ಜನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಒಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ 12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲಾ 6 ಸ್ಥಾನಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಒಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 53 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 45 ಸ್ಥಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಈ 12 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಈ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಒಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (ನವಾಜ್) ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಜಂಟಿ ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ (ಜೆಎಎಸಿ) ಯಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಜೆಎಎಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ಚಳವಣಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಿಒಕೆ ಪ್ರದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದೆ. ಪಿಒಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ 12 ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ 1,483 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 209 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಉದ್ಭಿವಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮೊದಲಿನ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕಡೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಿಒಕೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಪಿಒಕೆಯ ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಒಸಿ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬಂದ ಜನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಶಾಸನಸಭೆಯ ಈ 12 ಸ್ಥಾನಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಿಒಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಳುತ್ತಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾಧಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂದು ಅದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಪಿಒಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿನೇ ದಿನೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 12 ಸದಸ್ಯರು ಪಿಒಕೆ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಸಮಾಧಾನವು ಪಿಒಕೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಒಳಜಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರವಾದ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೂ ಇಲ್ಲ.
ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಗ್ರರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.
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