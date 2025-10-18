ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗೆ ಅವಕಾಶ; ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೇ?, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧಗೊಂಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 18, 2025 at 4:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕತೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿಯ ಹೊಗೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳಪೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜಂಟಿ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಕರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಅಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಇಇಆರ್ಐ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ಎನ್ಇಇಆರ್ಐ 2018ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದು, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೊಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೆಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಯೊಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಬಹು ಕಾರ್ಯ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದು ನೀರಿನ ಆವಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಧೂಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳು 160 ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು 110 ರಿಂದ 125 ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಶೆಲ್ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಹಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಾಂಕರ್ ಸಹಾ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆಯು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ 30-40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಣಗಳು ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು?: ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಜ್ಞರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಅನುಮಿತಾ ರೈ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳು ತುಂಬಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದ ನಿರ್ಧಾರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಜಗದೀಶ್ ಮಮ್ಗೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಗೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ವೃದ್ಧರು, ಅಲರ್ಜಿ ಪೀಡಿತರು, ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು: ಮೊದಲಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನೇರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ, 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಡುವಂತೆ ನಾನು ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸರ ಸಚವಿ ಮಂಜಿದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
