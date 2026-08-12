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ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್​ಗಳು

ಈ ಸಮುದ್ರದ ಕೇಬಲ್​ಗಳ ಮಹತ್ವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಳಿಕ.

How Out Of Sight Subsea Cables Run Our Lives
ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್​ (Getty Images)
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By Parsa Venkateshwar Rao

Published : August 12, 2026 at 1:14 PM IST

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ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಇರುವ ಕೇಬಲ್​ಗಳು ಭೂ ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಸಮುದ್ರ ಕೇಬಲ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಕೇಬಲ್​ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿವೆ.

ಈ ಸಮುದ್ರದ ಕೇಬಲ್​ಗಳ ಮಹತ್ವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಬಳಿಕ.

ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯದತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಕೂಡ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನಿನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್​ ಗಾರ್ಡ್​​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ (IRGC) ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ ಸಮುದ್ರಕೇಬಲ್​ಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

How Out Of Sight Subsea Cables Run Our Lives
ಸಮುದ್ರದಡಿಯ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಇದು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಮುದ್ರ ತಳದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯೆಮೆನ್‌ನ ಶಿಯಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಹೌತಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಡಗೊಂದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಲಾದ ಲಂಗರು ಕೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಎಐ ಉದಯ: ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉದಯ ಹಾಗೂ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್​ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಮುದ್ರಾಳದ ಕೇಬಲ್​ನೆಟ್ ​ವರ್ಕ್​ಗಳು ಬೇಕು. ಸಾಗರದಾಳದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಆಧುನೀಕರಣವು ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ದತ್ತಾಂಶ ರವಾನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಳನಾಡಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲವು, ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

2024ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ, ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕುರಿತಾದ 40 ಸದಸ್ಯರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮಂಡಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಶೃಂಗ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಬುಜಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಪೊರ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​: ಸಾಗರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 17 ಕೇಬಲ್​ ನೆಟ್​​ವರ್ಕ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, 15 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಸ್ಟೇಷನ್​ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 138.606 ಟಿಬಿಪಿಎಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ 200 ಟಿಬಿಪಿಎಸ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

2026ರ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್​ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್‌ವರ್ತ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ರವಾನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಗೂಗಲ್​​ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 15ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈಗೆ ನೇರವಾದ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಳಹದಿಯು ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಎಐ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 90 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಡೇಟಾಗಳು ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ರವಾನೆಯ ಸಮುದ್ರದಡಿಯ ಕೇಬಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಗಾಜು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು, ಹಾಗೂ ಅವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಮರುಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೂ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಡಿಯ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ.

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