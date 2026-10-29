ಇಸ್ರೇಲ್ ಚುನಾವಣೆ: ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು
ಅಧಿಕ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿವೆ.
Published : October 29, 2026 at 12:23 PM IST
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನೇತೃತ್ವದ ಲಿಕುಡ್ ಪಕ್ಷದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಅರಬ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 92ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಒಕ್ಕೂಟ 53 ಸ್ಥಾನ, ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ 48 ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 61 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದೆ. ಅರಬ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು 67 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಇದೀಗ ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಹಲವಾರು ಯಹೂದಿ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಯಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 2015ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹದಾಶ್, ಬಲಾದ್, ರಾಮ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಲಿಕುಡ್ ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಹಕ್ಕು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ಬಲವನ್ನು ಅರಬ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಣಗಳ ಬೆಂಬಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಹುಮತ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ವಸಾಹತು ನೀತಿ, ಬಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಚುನಾವಣೆಯು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಲಿಕುಡ್ ಪಕ್ಷವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ಬಲವನ್ನು ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದೇ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ತಕ್ಷಣದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅರ್ಹತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹುಮತವಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಇದು ಯಹೂದಿ ಮತದಾರರ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ.
ಅರಬ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮರುರೂಪಣೆ: ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 19 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ನೆಸ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯಹೂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ರಾಜಕೀಯವು ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸದಸ್ಯತ್ವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ವಿರೋಧವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ನೀತಿಯು ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಹಮಾಸ್ ಕುರಿತ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗಾಜಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವು, ಕೇವಲ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರ ಚುನಾವಣೆಯು ಅತಂತ್ರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳು. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾರು ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸೋಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ ಉದಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಅಥವಾ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲದೆ - ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಹೂದಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಸ್ಕರ್, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇದು ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅರಬ್ ನಾಗರಿಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಜೊತೆ ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿರಂತರತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅದೇ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಿಂಗ್ಮೇಕರ್ ಪಾತ್ರವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಯಹೂದಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಬಲಪಡಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಷೇಧಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಸ್ತವವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಹೂದಿಗಳೆರಡೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಣಗಳು ಬಲಪಡಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಿಷೇಧಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಹೇರಿವೆ. ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಧನೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅರಬ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅರಬ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಯುಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಬದಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮತದಾನದ ಅಂತರವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟೇ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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