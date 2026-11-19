ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ–ಜಪಾನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಭಾರತ–ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತಿನ ಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರೋನಿಮ್ ಭೂಯಾನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 12:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಈಗ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ರೈಸಿನಾ ಟೋಕಿಯೊ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆಗಳು. ಇಂಥ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆದ್ಯತೆ
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಇಂಧನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧನಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕಾಳಜಿಗಳು ಜಪಾನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್, ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಕಾರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಮುಕ್ತತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು
ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗಂಭೀರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರವು ಈಗ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನಾಯೆ ತಕೈಚಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನಿನ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
2014ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಸುಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ನುರಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಂವಹನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯು ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕ್ವಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಜಿ4 ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಇದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಅವರ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಮ್ಮತ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೆರವಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಮೆ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
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