ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇವು!
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಸಂಶೋಧಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ವಿ. ಅವರ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 1:20 PM IST
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಿಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಶಾಶ್ವತ ತೆರವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವರೆಗೆ ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ 51.5ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ದುಬಾರಿ, ಶಕ್ತಿ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹವಾಮಾನ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳಂತಹ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ಅವಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ವಾಯು ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಮಾನವಜನ್ಯ ಏರೋಸಾಲ್ಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದೂ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ: ಎಲ್ ನಿನೊದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2002, 2004 ಮತ್ತು 2015ರ ಎಲ್ ನಿನೊ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದತ್ತ ಸಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು 'ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮುಫತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆ'ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 203 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಕಿ ಶೇ 51.5 ರಷ್ಟನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ. ಸಿಡಿಆರ್ ವಿಧಾನವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ, ಇಂಗಾಲದ ಖನಿಜೀಕರಣ, ಖನಿಜಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಒ2 ಅನಿವನ್ನು ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೀವರಾಶಿ ಇಂಗಾಲ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಇಂಗಾಲ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಇತರ ಸಿಡಿಆರ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಮಾರ್ಪಡು: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಮಾರ್ಪಾಡು, ಅಥವಾ ಸೌರ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಡಿಡಿಆರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೌರ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾಗಶಃ 1991ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೌಂಟ್ ಪಿನಾಟುಬೊ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೂದಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 16 ರಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪದರವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆ ಕಣಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸಲ್ಫರ್ ಕಣ ಹರಡುವಿಕೆ: ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೌರ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಏರೋಸಾಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಜೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ ಈ ವಿಧಾನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಚಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೇ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಸೌರ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೋಡಗಳ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಳ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಡದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಮೋಡಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೋಡದ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಿರಸ್ ಮೋಡ: ಸಿರಸ್ ಮೋಡ ತೆಳುವಾಗುವುದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಐಸ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಸಿರಸ್ ಮೋಡಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಡಿಆರ್ ವಿಧಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸೌರ ಭೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತೀಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
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