ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿದ ಬೀಜಿಂಗ್
ಬೀಜಿಂಗ್ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 11:15 AM IST
ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಠಾತ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಮವು ಚೀನಿಯರ ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಟಿಬೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಠ್ಮಂಡು ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೇಪಾಳವು ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,450 ಕಿ.ಮೀ. ಉತ್ತರ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 1959ರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 15,000 ಟಿಬೆಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನೇಪಾಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಚಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವಿಂದ ಬಹಾದೂರ್ ಕಾರ್ಕೀ ಅವರು ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಭೆಯ ಆಯೋಜಕರಾದ ಕಠ್ಮಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (KU) ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 17ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಘ (IATS) ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 159 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳಿಂದ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಚೀನಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಈ ಕ್ರಮವು ಜುಲೈ 21ರಂದು ನೇಪಾಳದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೃತ್ ಬಹಾದೂರ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಝಾಂಗ್ ಮಾವೋಮಿಂಗ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೇಪಾಳದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಬೆಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾದ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಚೀನಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾವು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಕೀ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಹಲವು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಠಾತ್ ಆದೇಶವು, ನೇಪಾಳದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರದ್ಧತಿಯ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ನೆರೆಯ ದೇಶ. 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಚೀನಾವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಚೂರುಚೂರಾದ ಎಲುಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈಗ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಠ್ಮಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿಪಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಡೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ನೆರೆಯ ಚೀನಾವನ್ನು ಅಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೇಪಾಳವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಟಿಬೆಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಬೆಟ್ ಸಂಶೋಧಕ ಟೆನ್ಜಿಂಗ್ ದಾದುಲ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಚೀನಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಶರಣಾಯಿತು? ಚೀನಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮುನ್ನ ಏಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತು?‘‘ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾರತದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಟಿಬೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಟೆನ್ಜಿನ್ ತ್ಸುಂಡುಯೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, “ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮೊದಲು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಿತು? IATS ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಘ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವಿನಿಂದಲ್ಲ. ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಟಿಬೆಟ್ ನಿಲುವಿನಿಂದಲ್ಲ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಿಬೆಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನೇಪಾಳಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕನಕ್ ಮಣಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಟಿಬೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರದ್ದತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನೇಪಾಳವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದುದು ಭಯಾನಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಲ್ಲ!
ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?