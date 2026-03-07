ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ದ: ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೇ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ - ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 7, 2026 at 5:55 PM IST
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭಾರತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರು ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರೆ ಹೊರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಸ್ಮತಿಯಿಂದ ಚಹಾ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದವರೆಗೆ ದೇಶ ರಫ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯುದ್ದಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಯುಇಎ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೌದಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಲಾಗದೇ ಹಲವು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಭಾಗವೀಗ ಮಿಲಿಟರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಯುಎಸ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಸುಳುತ್ತಿವೆ. ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹ ಇರಾನಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ’ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ’ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕತಾಣ ಯೂರಿಯಾ ಸ್ಥಾವರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಶೇ60ರಿಂದ 80ರಷ್ಟಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಕ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗಂಧಕದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ45ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಡಗುಗಳ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶದ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾದಂತಹ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯೂರಿಯಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ದಾಳಿಯು ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಯಾ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಗಂಭೀರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುಂಠಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಾಗಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೃಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನುಗಳು ಈಗ ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಮುಂತಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಫಸಲು ವಿಫಲ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಡೀಸೆಲ್ನಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವೂ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 110-120 ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜಗಳಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೈಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಕೊಂಡಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಚಹಾ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳವರೆಗಿನ ಆಹಾರ ರಫ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಲಿಮಾರ್ಕೆಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಾರರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಇರಾನ್
ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಕನಸು ಎಂದ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್