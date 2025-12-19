Ground Report | ಗೋರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೌನ: ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಭಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ
By Bilal Bhat
Published : December 19, 2025 at 2:42 PM IST
ದೀಪಾಂಕರ್ ಬೋಸ್, ಸಂಜೀಬ್ ಗುಹಾ, ಅಭಿಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಭದೀಪ್ ರಾಯ್ ನಂದಿ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಿರುವು ಮುರುವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ. ಇನ್ನು ರೈಲು ಹಳಿಯು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಿಕೆ ರೈಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೈಲು ಹಾದು ಹೋದರೂ ಹೆದರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೇಪಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಗೂರ್ಖಾಗಳು, ಕಿರುಕುಳದ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲ್ಲ.
ಭಯದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೌನ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. "ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಮ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂರ್ಖಾ ಜನಶಕ್ತಿ ಫ್ರಂಟ್ (ಐಜಿಜೆಎಫ್) ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೀಪು ತಮಾಂಗ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
"32 ಸದಸ್ಯರ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 18 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಹ್ಯಾಮ್ರೋ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ "ಎಂದು ದೀಪು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದನಿಯಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು, ಮುಂದೆ ಬಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದೀಪು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ: ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಲೆಂದು" ಎಂದು ಕುರ್ಸಿಯಾಂಗ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪಕ್ಷ ಐಜಿಜೆಎಫ್. ಚಹಾ ತೋಟವಾದ ಟೂಂಗ್ಸೂಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೋಕ್ರಿಯಾಬಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಇದು "ಗೋರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ 60 ಅಡಿ ಬೃಹತ್ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೇತುವೆ ಸದ್ದು: "ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯತ್ವದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ. ನಾನು ಜಿಟಿಎಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಟಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗೂರ್ಖಾ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿತ್ ಥಾಪಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂದೋಲನದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಕುರ್ಸಿಯೋಂಗ್, ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿರಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು 2012 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಟಿಎ, ಹಿಂದಿನ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಗೂರ್ಖಾ ಹಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ವ - ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಐಜಿಜೆಎಫ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸೇತುವೆ ರಾಜಕೀಯವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು; ಈಗ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟುವುದು ಸುಲಭ. 'ಗೋರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇತುವೆ' ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ಮುಂಬರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ್ ದಾನ (ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಶ್ರಮ) ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ಲೆನರಿಸ್ - ಐಕಾನಿಕ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕರಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗೂರ್ಖಾ ಜನಶಕ್ತಿ ಫ್ರಂಟ್ (IGJF) ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅಜಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು, ಚಹಾ ತೋಟಗಳು, ನದಿಗಳು, ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿರಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ದುಧಿಯಾ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಾಗ, ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
"ಸೇತುವೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ದೀಪು ತಮಾಂಗ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೂಂಗ್ಸೂಂಗ್ ಖೋಲಾ ಮೇಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.
ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ; "ಇದನ್ನೇ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಯುವಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2009 ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಏನೇನನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಜಿಜೆಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಫಿಂಜೊ ವಾಂಗ್ಯಾಲ್ ಗುರುಂಗ್ ಅವರು ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದೀಪು ಹೇಳಿದರು.
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಯ ಚಿತ್ರಣವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಲಿಗಿಂತ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ: ಯುವಜನರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯುವಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತ್ರೀ - ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಜನೆ ಇದೆ, ಅದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಜಿಜೆಎಫ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಒಲವು: "ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಈ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು (ಸೇತುವೆಗೆ) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವು ಯುವ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ," ಎಂದು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಯು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
2026 ರ ಹಾದಿ: ಅಜೋಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅನಿತ್ ಥಾಪಾ ಅವರ ಬಿಜಿಪಿಎಂ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸೇತುವೆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ದುರ್ಬಲ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು, ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಅಜೋಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೇ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜಿಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಲಿಗುರಿ ಮೇಯರ್, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗೌತಮ್ ದೇಬ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ; ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಜಿಪಿಎಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಥಾಪಾ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇತುವೆ ಒಂದು ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ: ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಾಜಬನ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೂರ್ಖಾಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಚ್ಬೆಹಾರ್ನ ರಾಜಬನ್ಷಿಗಳು ಗೂರ್ಖಾಗಳಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹೇರಿಕೆಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಾಜ್ಬನ್ಷಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳಿಗಳು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ರಾಜಬನ್ಷಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಸುಶಾಂತ ಬರ್ಮನ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜ್ಬನ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಜನರಾದ ನೇಪಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಗೂರ್ಖಾಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಜಿಟಿಎ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸುಶಾಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸದ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದಾದ ರಾಜಕೀಯ ರಸ್ತೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು.
