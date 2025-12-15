Ground Report | ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಎಡಪಂಥೀಯರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By Bilal Bhat
Published : December 15, 2025 at 8:39 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 8:53 PM IST
ಶುಭದೀಪ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಈ ಲೇಖನವು ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಕ್ಸಲ್ಬರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ "ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್" ವರೆಗಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಭದ್ರಕೋಟೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಘಟನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡಂಕಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಮಹಾಲಿಗಳಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಚಲನಶೀಲತೆ: ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ 54 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಯಸುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಗೂರ್ಖಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ನ ರಾಜ್ಬನ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರೂ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವು ಈಗ ಪ್ರದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೇಡರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಲಿಗುರಿಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ದೇಬ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು, ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಾಯಕರ ಕೆಲವು ಬಿದಿರಿನ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನು ಸನ್ಯಾಲ್, ಚಾರು ಮಜುಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಒಡನಾಡಿಗಳು ಎಡಪಂಥೀಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಹರಡಿತು.
1967 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಒಡನಾಡಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ ಚೌಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರು ಮಜುಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾನು ಸನ್ಯಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಲೆನಿನ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರೆಗಿನ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರು ಇರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಸಾಲು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. "ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಮಗೆ ಏಕೈಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
1967 ರ ದಂಗೆಯ ಸ್ಮಾರಕದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಬಂಗಾಳಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, INTTUC ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಜಲ್ ಡೇ, ಇದು ನಮ್ಮ 'ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಚೌಕ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಮಾನಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನಾವಾದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಅಥವಾ ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಚೌಕವನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಳ್ಳಿಯು ಏಷ್ಯನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕವಿದೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ನೆನಪಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಖುಕ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನೋಜ್, ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದವರಿಂದ ಜೆನ್ ಝೀವರೆಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಕಾಂಚನಜುಂಗಾದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಹುತಾತ್ಮರು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷ: ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೀನು ಸೈಬಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಸ್ಮಾರಕದ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಂಡಾರ್. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೃದಯ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೀಪ್ ದೇಬ್ನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಕ್ಸಲ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಹುತಾತ್ಮರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹುತಾತ್ಮರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿಯಾನನ್ಮೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನು ಸನ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
'ಎಡಪಂಥೀಯರ ಕಾಲ ಮರಳಲಿದೆ': ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ 87 ವರ್ಷದ ಶಾಂತಿ ಮುಂಡಾ ಅವರು, ಸನ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಡನಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾನು ಸನ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರು ಮಜುಂದಾರ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸನ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಜುಂದಾರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಲ್ ಬಣದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಡಪಂಥೀಯರ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂಡಾ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಸಲ್ಬರಿಯ ಸೆಫ್ತುಲಜೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಬಿದಿರಿನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ನದಿಯ ಕವಲಾಗಿ ಹೊಳೆಯೊಂದು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಕ್ಸಲ್ಬರಿಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಎಂಸಿ, ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಬಿದಿರಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಸೆಫ್ತುಲಜೋಟೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲ್ಬರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
