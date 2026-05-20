ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನೂ ಮೀರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹೊಸ ಯುಗ!
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಅದೀಗ ಬದಲಾಗಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 7:15 PM IST
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ PL-480 ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅವರಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಗೋಧಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿತ ಗೋಧಿ ತಳಿ, ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು.
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಯಿತು. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅವನತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್, ನಿಖರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ತಳೀಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಷಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುರುಪು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ದೃಢವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಒತ್ತಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ಜೋಳ) 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇ 20-30ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗೋಧಿ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಗೋಧಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಗೋದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು: ಗೋಧಿ ತಳೀಯವಾಗಿ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಬ್ರೆಡ್ ಗೋಧಿ (ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಈಸ್ಟಿವಮ್) ಆರು ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೋಧಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀನೋಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜೀನ್ಗಳು ಬಹು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವು ಜೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಇತರರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜೀನ್ ಸಂವಹನಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಒಂದೇ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿಯ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಳಿಗಾರರು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಆದರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಂತಹ ಸರಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವು ಮತ್ತೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗೋಧಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೂವುಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫಲೀಕರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂವು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡ್ಡ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು, ತಳಿಗಾರರು, ಹೆಣ್ಣು ಪೋಷಕರು ಪರಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪುರುಷ ಪೋಷಕರಿಂದ ಪರಾಗವು ಅದನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಗೋಧಿ ಆರು ವರ್ಣತಂತು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಳಿಗಾರರು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಗೋಧಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸದಿರಬಹುದು, ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್-ಟೆರ್ರಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ: ಸಿಂಜೆಂಟಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್-ಟೆರ್ರಾವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್-ಟೆರ್ರಾ ವಿಭಿನ್ನ :
1. ಆಧುನಿಕ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳು: ಇಂದಿನ ತಳಿಗಾರರು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಎನ್ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಧಿ ಜೀನೋಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು, ಯಾವ ಪೋಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ-ಮತ್ತು-ದೋಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಊಹಿಸುವ ಬದಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ' ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಸುಧಾರಿತ ಪುರುಷ ಸಂತಾನಹೀನತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರುಷ ಸಂತಾನಹೀನತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಸ್ವಯಂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಇಳುವರಿ ಸ್ಥಿರತೆ: ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು, ಎಕ್ಸ್-ಟೆರ್ರಾ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಳುವರಿ, ಬಲವಾದ ಬೇರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬರ, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವು 1960 ರ ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಒತ್ತಡ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸುಧಾರಿತ ಗೋಧಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಆಹಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಹೊಸ ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಜಗತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?: ಎಕ್ಸ್-ಟೆರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ:
- ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
- ಬೀಜ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದೇ?
- ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?
- ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಳೆಯಬಹುದೇ?
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಳುವರಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ನೆರವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯವರೆಗೆ, ಗೋಧಿಯ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲವು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಲೇಖಕರು: ಪ್ರೊ. ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಪೊಡಿಲೆ, ಭಾರತದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಹಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ETV ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ)