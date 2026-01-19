ETV Bharat / opinion

ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಜರ್ಮನಿ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಳ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಗಿದೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್- ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 5:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅನುರಾಧ ಮಿತ್ರ ಚೆನಾಯ್

ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಸಬರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ (ETV Bharat via PIB)

ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಸರದ ಆಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಹೊರಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ದಂಡ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ-ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬಹು ವಲಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ - ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ (ETV Bharat via PIB)

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಯೂನಿಯನ್​ ಆಗಿ ಜರ್ಮನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ನ್ಯಾಟೋದ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಪಾವತಿ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ - ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ (ETV Bharat via PIB)

ಮೆರ್ಜ್​ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಬಂದರು ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1.5 ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಮಿಲಿಟರಿ-ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಮಿಲಿಟರೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ಸಬರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ETV Bharat via PIB)

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2025ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಜರ್ಮನಿಯು ಇಯು ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25ರಷ್ಟಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಿಇಒ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅರೆವಾಹಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯವರೆಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ - ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ (ETV Bharat via PIB)

ಜರ್ಮನಿಯು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಮೆರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಜರ್ಮನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಲೆ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್- ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆ (PTI)

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಹಕಾರವೂ ಇ ಬಸ್​ ಸೇವೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹಿದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಎರಡು ದೇಶವೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್​ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು 2012ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯೂ ಒಂದು. ಈ ನೆರವು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕಾರ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Germany-India Relations Gain Strategic Depth Amid Shifting Global Order
ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)

ಭಾರತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್​ (ಐಎಂಇಸಿ) ಎರಡೂ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ - ದಕ್ಷಿಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಇಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇನ್​ಟೆಕ್​ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ರಷ್ಯಾ-ಇರಾನ್-ಚೀನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಬಹುವಲಯದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜರ್ಮನ್​ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವಾಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಜರ್ಮನ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಈ ಸಭೆಯು ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕದ ಹೊಡೆತ; ಜರ್ಮನಿ, ಯುಕೆಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ದೇಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟ

H1-B ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ​; ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಆಹ್ವಾನ

TAGGED:

GERMANY INDIA RELATIONS
GERMAN CHANCELLOR FRIEDRICH MERZ
GERMANY INDIA GLOBAL ORDER
INTERNATIONAL TRANSITION
GERMANY INDIA RELATIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.