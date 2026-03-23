ಒಂದೆಡೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಫ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಇತ್ತ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
By Indra Shekhar Singh

Published : March 23, 2026 at 8:56 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೇ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ, ಆಹಾರ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ದೇಶದ ರೈತರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ರಫ್ತುದಾರರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಫ್ತುದಾರರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 497 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ರಫ್ತುದಾರರು ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹೊಸ ದಾಸ್ತಾನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 11.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಭಾರತವು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಆಮದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಟನ್‌ಗೆ 1,355 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​) ತಲುಪಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ 'ಥಾಲಿ' ಅಥವಾ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 408 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಾದ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ರಬಿ ಬೆಳೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಲಿದೆ.

ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ 'ದೇಶೀಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ'ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳತ್ತ ರೈತರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪಿಎಂ-ಪ್ರಣಾಮ್' (PM-PRANAM) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

