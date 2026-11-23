ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಾರ್ನತ್ತ: ನಾಳೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನ ಮರುಸಂಘಟಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ!
DATA WARFARE-ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕಿರಣ್ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 10:21 PM IST
ಯುದ್ಧವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ದತ್ತಾಂಶ (ಡೇಟಾ) ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪೈಪೋಟಿಯತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕಳವು, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಿರುಚುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ದತ್ತಾಂಶ ಯುದ್ಧ' (ಡೇಟಾ ವಾರ್ಫೇರ್) ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲುಗೈ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಯುದ್ಧವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಆಯಾಮವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಎರಡು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನೇರ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಶತ್ರುವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮವು, "ಹೋರಾಡದೆಯೇ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದೇ ಯುದ್ಧದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಕಲೆ" ಎಂಬ ಸನ್ ತ್ಸು (Sun Tzu) ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ (ಸೈಬರ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್), ದತ್ತಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವೇಗದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ತನ್ನ ದತ್ತಾಂಶ ಜಾಲಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿರುಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶ: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 2020ರ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ 'ರೆಡ್ಎಕೋ' (RedEcho) ಗುಂಪು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷವು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಎಫ್ಬಿಐ (FBI) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದತ್ತಾಂಶ, ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೈಬರ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ತಿರುಚುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ತಿರುಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ 'ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ' (CERT-In) ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ' (NCCC) ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ (NCIIPC) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, 'ಸೈಬರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್' (CyMAC) ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ 29,44,248 ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್, ಡಿಡಿಒಎಸ್ (DDoS) ದಾಳಿಗಳು, ಮಾಲ್ವೇರ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು "ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ "ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷಾ" ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಸ್ವದೇಶಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಎಐ (AI) ಆಧಾರಿತ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ, CERT-In ಸಂಸ್ಥೆಯು "ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯಗಳು" ಎಂಬ ಸಲಹಾ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ, "ಎಐ-ನೆರವಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ"ಯನ್ನೂ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ' ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಐ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, C4ISR ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ದತ್ತಾಂಶ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ AI/ML ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನದ್ಧತೆ: ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯು ಎಐ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಐಒಟಿ (IoT), 5G ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ 2047 ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಐ, ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳು (UAV) ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಭೇದಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹6,003.65 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೀ ವಿತರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತವು "ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ"ವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ CERT-In ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ 'ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಕ್ಸ್' ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೈಬರ್-ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (NFSU) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಂತಹ (UIDAI) ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂಘಟಿತ ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ CERT-In ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CISA), ಜಪಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ , ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ 'ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟೀಮ್ಸ್'ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ CERT-In ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಎಐ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತರ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
2026ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK), ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ದತ್ತಾಂಶ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಸಮನ್ವಯದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯುಕೆಯ "ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ಸ್" ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಕಣ್ಗಾವಲು ಒದಗಿಸಿ ಮಾನವ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ 'SAPIENT' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಹಬ್ಸೊರಾ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಪೆಗಾಸಸ್ , ಸ್ಟಕ್ಸ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು 'ವೇರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ'ಸೇರಿದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯ SAPIENT ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರಷ್ಯಾದ 'ಓರ್ಲಾನ್-10' (Orlan-10) ಮತ್ತು 'ಮಾರ್ಕರ್' (Marker) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿರದೇ, ಯುದ್ಧ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕವಾಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಗುಪ್ತಚರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ 'ಪ್ರಿಸ್ಮ್' (PRISM) ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ಯುದ್ಧದ ಭದ್ರತಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 'ವೆನಮ್' (VENOM - Viper Experimentation and Next-generation Operations Model) ಮತ್ತು 'ಎಐ ಫೋರ್ಜ್' (AI Forge) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗುಪ್ತಚರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವು, ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಹು ವಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ 'ಮಲ್ಟಿ-ಡೊಮೇನ್ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ವಾರ್ಫೇರ್' (MDPW) ಮತ್ತು ಎಐ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಡೇಟಾ-ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (AI-DSS) ಜೊತೆಗೆ "ಮಾಹಿತೀಕರಣ" ಮತ್ತು "ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಯುದ್ಧ" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 'ಕೊರಿಯನ್ ಏರ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿಭಾಗ'ದ KUS-FS ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಯು ಎಐ, C4ISR ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಲ್ಲವು.
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ಅವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ"ಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ (DRDO) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
2040ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ದತ್ತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ, 2040ರ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ನಿಯೋಜನಾ ಸವಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೊಲ್ಲರಿಂಗ್, ಆಂಡ್ರೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೇಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ "ಡೇಟಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್" ಎಂಬ ನವೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಎಐ ತಜ್ಞರು, ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
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