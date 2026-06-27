ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು; ದೇಶದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು!
ಲೇಖಕರು- ಇಂದ್ರಾ ಶೇಖರ್ ಸಿಂಗ್ - ದೇಶದ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 8:55 PM IST
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಕಠಿಣ ಕೃಷಿ ಋತುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 60 ಪ್ರತಿಶತದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾಲೋಚಿತ ಮಳೆಯ ಬದಲಿಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃಷಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಗರ-ವಾತಾವರಣದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಜಾಗತಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಐಎಂಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಲೋಚಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಬಿತ್ತನೆ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆ ಋತುವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ, ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಹಲವಾರು ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ನರ್ಸರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂವಹನವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಳಂಬವಾದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಖದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಅಪಾಯಗಳು: ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವು ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ದುರ್ಬಲ ಬೆಳೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಋತುವಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ - ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒಳಹರಿವು ಬೆಳೆಯುವ ಋತುವಿನ ನಂತರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜಲಾಶಯಗಳು ಅವುಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ರೈತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಮಳೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಪಾಯಗಳು; ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಭಾರತವು ಖಾರಿಫ್ ಕೊಯ್ಲು ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ರಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು 2,644 ಜಾಗತಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ದುರ್ಬಲ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರ ಸಹಿಷ್ಣು ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶಾಲವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಿತ್ತನೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಕಾಲಿಕ, ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬೆಳೆಗಳಾದ ರಾಗಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ-ತೀವ್ರ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬರ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಋತುವು ಸಾಬೀತಾಗಬಹುದು.
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