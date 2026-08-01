ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಿವು!
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ Dr Yalamanda reddy ಅವರ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 3:34 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಆರಂಭ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತಗಳು, ಎಲ್ ನಿನೋ - ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಡೈಪೋಲ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಕಾಡೆಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡೆಕಾಡೆಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಒತ್ತಡಗಳು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತದೆ.
ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ: ಭಾರತೀಯ ವಲಯದ ವಾತಾವರಣದ ಕೆಳ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ತೇವಾಂಶದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಂಡಮಾರುತ ವಾಯುಭಾರ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತಗಳ ಆವರ್ತನಕ್ಕೂ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್ನ ಪ್ರಬಲತೆಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಉಂಟಾದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ, ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಶಾಶ್ವತ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಗರ ಮಾರುತಗಳು ಒಣಗಿದ ಮಾರುತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎದುರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ನಿನೊ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ (ಐಒಡಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನಿನೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ನಡುವಿನ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾತ್ರಾ ಜಾವಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಧನಾತ್ಮಕ ಐಒಡಿ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಬಲಗೊಂಡು ಸಮಭಾಜಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಮಧ್ಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದವರೆಗೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಎಲ್ ನಿನೊ, ಲಾ ನಿನೊ, ತಟಸ್ಥ ಹಂತ: ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಎನ್ಎಸ್ಒ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಂತ (ಎಲ್ ನಿನೊ), ಶೀತ ಹಂತ (ಲಾ ನಿನಾ) ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಹಂತದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಎನ್ಎಸ್ಒ ಚಕ್ರವು ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಒಣ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳಿಗೆ ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಲಾ ನಿನೊ. ತಟಸ್ಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಥವಾ ಲಾ ನಿನಾ ಯಾವುದೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಎನ್ಎಸ್ಒ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಳಿಕೆಯೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶ: ಎಲ್ನಿನೊ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ರಚನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯುವುದು. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ ನಿನೊವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಭಾರತೀಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಕೇಡಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬರಗಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೇಸಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶ: ಲಾ ನಿನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 21 ರಿಂದ 150 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಧನಾತ್ಮಕ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಕಾಡೆಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ ನಿನೋಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಎಲ್ನಿನೊ ಕಳವಳ: ವೇಗವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೋಚಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 2015-16ರ ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯಾದ 2.750 ಸಿ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಿನೊ ಸುಮಾರು 3.60 ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಆಧುನಿಕ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಶಿಖರವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಐಎಂಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡರೆ ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತವು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ 126 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಐದನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಕಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಶೇಕಡಾ 23 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಲೇಖಕರು - ಡಾ. ಯಲಮಂಡ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
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