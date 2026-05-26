Explained: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳೇನು?
ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿವೆ.
Published : May 26, 2026 at 5:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫೋರಂ (ಬಿಎಸ್ಆರ್ಎಫ್) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಹ್ಮದ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರ್ಗಮಿತ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಣಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೋರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಹ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈ ಕಮಿಷನ್, ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವಣ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಭಾರತದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸಹಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಬಹುದಾದರೂ, ನವದೆಹಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆ ಎಂದರೆ 2024 ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಧಿ 6 ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನುಚ್ಛೇದವು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಣೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹಸೀನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದ ಅಸ್ಥಿರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ವಾದಿಸಬಹುದು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾನೂನು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಭಾರತ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.
ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶರಣಾಗತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವೇಚನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಮನವಿಯನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧಗಳು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆಯೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ, ವಿನಂತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರವು ಮಾನವೀಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಳಿಕವೂ ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಹಸೀನಾ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸೀನಾ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬಿದರೆ, ಅದು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆಧುನಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಗಣನೀಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳು ಹಸೀನಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ವಿಧಿ 6ರ ಅಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.
2013ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುವ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೂ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ರಾಜಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಸೀನಾ ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ: ಈ ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೊಡಕು ಎಂದರೆ, ಹಸೀನಾ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ, ಸಂಪರ್ಕ, ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಶರೀನ್ ಶಾಜಹಾನ್ ನವೋಮಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಸೀನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಟಿ)ಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷವೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. 1971ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ನರಮೇಧದ ಶಂಕಿತರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಢಾಕಾದಿಂದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನವೋಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನವೋಮಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಜೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸರಿಯಾದ ತಟಸ್ಥ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸ್ವತಃ ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಲಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
