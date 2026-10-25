Explained: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕರಿನೆರಳು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
Published : October 25, 2026 at 4:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ದೇಶದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳತೊಡಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ರಾಯಿಟರ್ಸ್/ಇಪ್ಸೋಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಶೇಕಡಾ 31 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕದ ನೀತಿಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ: ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಂಧನ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇನ್ನೂ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿವೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರೆಯತ್ತ; ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಫೆಬ್ರುವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 7 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಂಘರ್ಷವು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.
ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಇತರರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ: ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ: ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಮೂರನೇ ಅಂಶವು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾವು ಆರಂಭಿಸದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಸದ್ಯದ ಆತಂಕ.
ಇಂಧನ ಆಘಾತ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತದಾರರ ನಡುವಿನ ನೇರ ಕೊಂಡಿ: ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಿರಿದಾದ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಯುಎಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾಲನ್ಗೆ $4.33 ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 45 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ಗೆ $6.33 ಕ್ಕೆ ಶೇ. 68 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಡೀಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಾಸರಿ ಯುಎಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $2,000 ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲ.
ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. ಸೀಮಿತ ಹಣಕಾಸು ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ: ವೇತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಘರ್ಷವು ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚಿಕಾಗೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 86 ಪ್ರತಿಶತ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಮತದಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಟ್ರಂಪ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆಗಳು VS ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನುಭವ: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಾಗಶಃ ನಿಂತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಆ ಭರವಸೆಗೆ ನೇರ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ರಾಯಿಟರ್ಸ್/ಇಪ್ಸೋಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು, ಶೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಬದಲು, ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀತಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಂಕಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಾರಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮತದಾರರು ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅನುಭವದ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದರೂ ಸಹ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ 5,062 ಅಮೆರಿಕನ್ ವಯಸ್ಕರ ಪ್ಯೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿರೋಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪಕ್ಷಗಳಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಘರ್ಷವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 73 ರಷ್ಟು ಜನರು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಜನರು ಯುಎಸ್ ನೆಲದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೋಧವು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೂ ಮತದಾನದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
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