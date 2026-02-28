ETV Bharat / opinion

Explained | ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ: ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ?

ತಂತ್ರಜ್ಞಾದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಅನಿಮೇಷನ್​ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 28, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ ಎಐ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹತ್ತಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ವೇಗವು ಎಐ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.

"AI ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲಿಕೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾನಸ್ವ ಭಾರ್ಗವ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. GAFX-2026 ರ 7 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಅನಿಮೇಷನ್-VFX ಮತ್ತು AI" ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸಹ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ AI-ನೆರವಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಳೆಯುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ, AI ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲ. ಅದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)

ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು VFXಗೆ ಪರ್ಯಾಯ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫ್ರೇಮ್-ಬೈ-ಫ್ರೇಮ್ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಐ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಚನೆ, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ AI ಪರಿಕರಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸೀಡೆನ್ಸ್ 2.0 ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಂಗ್ 3.0 ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾರ್ಗವ ಗಮನಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ AI ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ
GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

AI ಚಾಲಿತ ಚಲನೆಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಸಲು ನೈಜ ಮಾನವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಹು ಆಂಗಲ್ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲೇಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಮರುಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

AI ರಚಿತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಯದ ನಡುವಿನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ
GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಕಸನ? AI ಸೃಜನಶೀಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಅನಿಮೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇಂಡೀ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಟ್ವಿಶಂಪನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ AI ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರು AI ಅನ್ನು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಇಡೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ AI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, AI ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ
GAFX 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

GAFX ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ವೆಲ್ವ್‌ಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ ಗೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರಾಹುಲ್ ವಲ್ಲೆಚಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು 3D ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು, ಪಠ್ಯದಿಂದ 3D ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಂತಹ AI ಪರಿಕರಗಳು ಸಿದ್ಧ ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ರಿಗ್, ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಮಿತ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಕಲಾವಿದರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರು 9 ರಿಂದ 5 ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ರಚನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದೂರಸ್ಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.

ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ
ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ (GETTY IMAGES)

ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು: ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೇದಿಕೆಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಉದ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಯೋಜಿತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೋಕಿಯೊದಂತಹ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ವಲ್ಲೆಚಾ ಹೇಳಿದರು.

AVGC ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರಿಕೆ: ಮುಂಬೈ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ VFX ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದೊಳಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ AVGC (ಅನಿಮೇಷನ್, VFX, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ಸ್) ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಅನುಕೂಲವು ವಿಷಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ, AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ
ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ (GETTY IMAGES)

AI ಸಂಶೋಧನೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಒಮ್ಮುಖದೊಂದಿಗೆ, ಅನಿಮೇಷನ್ AI ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಮೊದಲ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ GAFX ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು AVGC ವಲಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.

ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ
ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ (GETTY IMAGES)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸ್ವ ಭಾರ್ಗವ, ಮುಂಬೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೃಜನಶೀಲ ಆವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಜನಶೀಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಚಾಲಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಅನಾನುಕೂಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

GAFX 2026
AVGC ECOSYSTEM INDIA
AI IN VFX
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

