ಕೃಷಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯದವರೆಗೆ: ಭಾರತ- ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೃಷಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ Aroonim Bhuyan ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 12, 2026 at 8:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಮೌಲವಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಒಮರಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ಸಚಿವರ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಸಹಕಾರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಚಿವ ಒಮರಿ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ, ಜಾನುವಾರು, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಬೀಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ-ಬಲವರ್ಧಿತ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಚಿವರು ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ನಿಯೋಗವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NABARD), ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICAR), ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IARI), ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (CIMMYT), ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICRISAT), ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ (CIP), ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (IFDC), ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FICCI) ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (PHDCCI) ಜೊತೆಯೂ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿತು.
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಚಿವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಪಬಿತ್ರಾ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಫ್ಘಾನ್ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಜೊತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ: ಕಾಬೂಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2021 ರಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಅಫ್ಘಾನ್ನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭದ್ರತೆಯ ಭಯ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನವದೆಹಲಿ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.
ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಭಾರತೀಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕಾಬೂಲ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.
ನಂತರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮರು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿತು.
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಚಿವ ಒಮಾರಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ನಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 'ಏಷ್ಯಾದ ಹೃದಯ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅಪಾರ ಇಂಧನ, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನೇರ ಭೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನವದೆಹಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ (INSTC) ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರುವ ಅಸ್ತ್ರ: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2021 ರ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಚೀನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ: ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (BRI) ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಲಿಥಿಯಂ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು, ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ಗೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಚೀನಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಕಾಬೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಹೂಡಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಭಾರತ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಖೊರಾಸನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ (ISKP) ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಖೈದಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಜಾಲಗಳಂತಹ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಭಾರತವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನವೀಯ ಕುಸಿತವ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೋಧಿ, ಔಷಧಿಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು, ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ: ಕೃಷಿಯು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕ ಬೀಜಗಳು, ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀರಾವರಿ, ಜಾನುವಾರು ಸುಧಾರಣೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ವನಿ: ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀತಿಯು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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