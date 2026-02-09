ETV Bharat / opinion

ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ; ಚಿನ್ನದ ನೂಲು ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ

ಅಸ್ಸಾಂ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮುಗಾ ಕೃಷಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೀಮಿತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಧಾರಾವತ್ ಸಾಯಿಚರಣ್ ಅವರ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Expanding the Horizons of Muga Sericulture: Why South India Must Join India s Golden Silk Story
ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 4:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರಾವತ್ ಸಾಯಿ ಚರಣ್​
ವಿಜ್ಞಾನಿ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿಸಿ(ಎಂ)

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು, ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ರೇಷ್ಮೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಈಗ ಮುಗಾ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆದಾಯ: ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಷ್ಮೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಫ್​ ಸೀಸನ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗಾ ಗೂಡು ಬೆಲೆ 15–20 ಸಾವಿರ ತಲುಪಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುಗಾ ಕಚ್ಚಾ ರೇಷ್ಮೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 45,000–50,000 ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿ 700 ರಿಂದ 1ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಂ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪಾಲನಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರದಿಂದ 40,000 ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಗೂಡಿಗೆ 6ರೂ. ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 2.1 ರಿಂದ 2.4 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಬಳಿಕವೂ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವೆಚ್ಚ- ಲಾಭ ಅನುಪಾತಗಳು ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಹಿಡುವಳಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮುಗಾ ಕೃಷಿಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ: ಮುಗಾ ಕೃಷಿ ಆಂಥೆರಿಯಾ ಅಸ್ಸಾಮೆನ್ಸಿಸ್ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನರ್ಮದಾಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಗಾ ಕೃಷಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ತತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುವಾಹಟಿಯ ಮುಗಾ ಮತ್ತು ಎರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ (ಎಂಇಎಸ್​ಎಸ್​ಒ) ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುಗಾ ಬೀಜಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್​ಎಸ್​ಒ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ-ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಕಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿತರಣೆ, ರೈತರ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ, ಸಂಘಟಿತ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಹಯೋಗವು ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ: ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೋಮ್ (ಪರ್ಸಿಯಾ ಬಾಂಬಿಸಿನಾ) ಮತ್ತು ಸೋಲು (ಲಿಟ್ಸಿಯಾ ಪಾಲಿಯಾಂಥ)ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಅರಣ್ಯ ಮರದ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮರಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಾ: ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೇ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ - 20–30°C ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು 65–85% ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅರೆ - ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಂತರದ ಋತುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.

ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಾರಣವೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ-ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಗಾ ಸಾಕಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಇದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಮುಗ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಲೋಚಿತ ವಲಸೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನ: ಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಮರಗಳ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು?: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ದೇಶದ ರೇಷ್ಮೆಯ ಭೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಭವಗಳು, ಮೆಸ್ಸೊ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಮುಗಾ ಕೃಷಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರದೇ, ಅದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂಗವಾಗಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಕರ ಸಾಧನೆ

'ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ‌ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ'

TAGGED:

MUGA SERICULTURE
HORIZONS OF MUGA SERICULTURE
INDIAS GOLDEN SILK STORY
MUGA SILK
MUGA SERICULTURE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.