ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಇಯು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ, ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇನು?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೂ, ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 5, 2026 at 5:36 PM IST
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕದೇಟಿಗೆ ಭಾರತ, ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಲುಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಯು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು 24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 2 ಶತಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಹೂಡಿಕೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 99ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನವು ಎಫ್ಟಿಎಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಯು ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 136.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಗೆ ಸುಮಾರು 75.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 83.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಮ: ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಇಯುನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ 45% ವರೆಗಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ರಹಿತ ಬಿಯರ್ ಮೇಲಿನ 55% ವರೆಗಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಯುನಿಂದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿ ಮಾಂಸವು ಸಹ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಪಾಸ್ತಾ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರದಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ 50% ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಇಯುನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವೈನ್ ಸುಂಕಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ 150% ರಿಂದ 20% ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 30% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳು 150% ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 40%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಕೃಷಿ-ಆಹಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಇಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳ ಸುತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಗೋಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಟೇಬಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳ ರಫ್ತುಗಳು ಸುಂಕ ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಟೊಸಾನಿಟರಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮಸಾಲೆಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು, ಘರ್ಕಿನ್ಗಳು, ಒಣಗಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ತಾಜಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಡೈರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಮೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲಿನ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಕ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇದು ಕೃಷಿ-ವ್ಯಾಪಾರ ಹರಿವನ್ನು ಮರುಮಾಪನ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಯು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಯುರೋಪಿನ ಶೇಕಡಾ 92ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 97.5ರಷ್ಟು ರಫ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಇತರವುಗಳನ್ನು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಹೊರತು: ಎಫ್ಟಿಎ, ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಟೊಸಾನಿಟರಿ (SPS) ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು (TBT) ಮೇಲಿನ ವರ್ಧಿತ ಸಹಯೋಗವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಸರಣಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಯು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು?: ಭಾರತವು ಇಯುಗೆ ಕೃಷಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೊಮಿನೊ ಪತನದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಇದು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
