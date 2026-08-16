ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಗ್ಗಂಟು: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಲು - ಬದಲಾದ ಅಮೆರಿಕ - ಸೌದಿ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ
ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಡುವೆ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಜಾತಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 16, 2026 at 6:39 AM IST
ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಬ್ದುಲಜೀಜ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಇದನ್ನು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಈ ಷರತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೌದಿ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿತು. ಈ ಷರತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ಗಟ್ಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಈ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದದ ಅಂಶ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ನೀತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಬಳಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ಮರುಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಎಇಎ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಯುಎಇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯುಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸ್ವದೇಶಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೌದಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಐಎಇಎ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಎಡ್ ಮಾರ್ಕಿ, ಇದು ಪರಮಾಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆನ್ರಿ ಸೊಕೊಲ್ಸ್ಕಿ ಅವರು, ಯುಎಇ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಸೌದಿಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿದೆ. ಸೌದಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಸೌದಿಯ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲು ಬದಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಬಾರಿ ಷರತ್ತು ಬದಲಾದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಸೌದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸೌದಿ ದೊರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಚನೆಯೇ ಅಂತಿಮ ದಾರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಜಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಸೌದಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸೌದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಈ ಷರತ್ತು ಇಡೀ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.
ಪರಮಾಣು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಈ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನದ ಮರುಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ದಶಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿ, ಸೌದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ನೇರ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಗಲ್ಫ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಪರಮಾಣು ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಬಿದ್ದ ಸಹಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾದವು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದ ಹೊರತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸೌದಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿಲುವು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.
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