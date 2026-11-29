ಆರನೇ ಮಹಾ ವಿನಾಶದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ
ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮಹಾ ವಿನಾಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈಗ 6ನೇ ವಿನಾಶವೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಾಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವನೇ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 29, 2026 at 8:58 PM IST
ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಟಲ್ಯದಲ್ಲಿ COP 31 ಸಭೆಯು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 22ರವರೆಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಕರಡು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಕುರಿತು ಕೊಪ್-28ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶಗಳು ರಾಜಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ, ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
1880 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು 0.85 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 1850ರ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು. ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಂತಹ ವಿಪರೀತ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ (CO2) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಗರಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸಾಗರ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 26ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸದ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅಳಿವಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ದಹನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತ್ವರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಗ್ರಹವು ಆರನೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಉಳಿವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಅತಿಯಾದ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 100 ರಿಂದ 1,000 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆರನೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಆಧುನಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳ ನಷ್ಟ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ 4 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವು ಬೃಹತ್ ವಿಕಸನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ವಿಕಾಸದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಳಿವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 5 ಮಹಾ ವಿನಾಶಗಳು
ಭೂಮಿಯ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಶಿಸಿಹೋಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಐದು ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
- 1ನೇ ವಿನಾಶ (44.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ): ಎಂಡ್-ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 86ರಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ನಶಿಸಿದವು.
- 2ನೇ ವಿನಾಶ (37.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ): ಲೇಟ್ ಡೆವೋನಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು.
- 3ನೇ ವಿನಾಶ (25.2 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ): ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 96ರಷ್ಟು ಜೀವಸಂಕುಲ ನಾಶವಾಯಿತು.
- 4ನೇ ವಿನಾಶ (20 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ): ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು.
- 5ನೇ ವಿನಾಶ (6.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ): ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವೊಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿದವು. ಇದು ಸಸ್ತನಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾನವನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು, ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳು 5 ಬಾರಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಫೈವ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಆರನೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸೂಚಕಗಳಿವೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳಿವಿನ ಅಲೆಯು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 59,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವನತಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಏಕಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಶತಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಕಾಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರನೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಕಿಟಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಳಿವಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1970 ರಿಂದ ಸರಾಸರಿ 69%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ, ಮರ ಕಟಾವು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾನವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೃಷಿಭೂಮಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಥವಾ ಉಪನಗರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆ ಜಾತಿಗಳು) ಆದರೆ, ಇತರವುಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕಾಡು ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಾಗತಿಕ ಜೀವರಾಶಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ತನಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ 96% ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾಡು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಕೇವಲ 4% ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಹದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜಾಗತಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನೇರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಉಳಿದಿರುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅದು ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಣ್ಣ ತೇಪೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಬಹುದು. ಉಳಿದಿರುವ ತೇಪೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ರೀತಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಜಾತಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
2026ರ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್: ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಐಸ್ ಏಜ್ ಟು ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೈಲ್ ಹಾರ್ಪರ್ ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟವು ಒಂದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇ. ಒ. ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಆರನೇ ಅಳಿವು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಹಾರ್ಪರ್ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಶೋಧನೆ, ಇಂಗಾಲದ ಸೀಕ್ವೆಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಂತಹ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ಗದ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆಜೋನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅನನ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಅಳಿವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೈಫಲ್ಯವು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಭೀಕರ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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