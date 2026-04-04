ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ: ನಡುಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ 'ವಿದ್ಯುತ್' ಪಯಣ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಿಪ್ಪ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇಶರಾಜು' ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 2:04 PM IST

ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ನಡುಮನೆ (ಲಿವಿಂಗ್​ ರೂಮ್​) ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೀಪಗಳು, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಟಿವಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್​​ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಅಡುಗೆಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್​​ಪಿಜಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಜನೆ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ.

ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅದು ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಅದರ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 'A stitch in time saves nine' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

LPG ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ಗವೇ? ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಎಲ್​ಪಿಜಿಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಅನಿಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಗ್ಗವೇ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ.. ಗೃಹಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 900 ರಿಂದ 1100 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 170 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ.

ಹಲವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ kWhಗೆ ಸುಮಾರು 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. 85-90% ವರೆಗಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಂಶೀಕರಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ LPG ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, LPG ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಧುವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಎಲ್​​ಪಿಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳ ಸೌರೀಕರಣ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೌರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.

ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಎರಡರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್: ವಿದ್ಯುತ್​​ನಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ತಯಾರಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ.

  • ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ
  • ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
  • ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆಮನೆ ರಚನೆ: ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್​​ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಸೂರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಇವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

  • ಸರಿಯಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಂಗ್
  • ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉಪಕರಣಗಳು
  • ಲೋಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್​​ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ QCI (ಭಾರತದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಂಡಳಿ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಹವಾದ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೀಗಿರಲಿ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ (1-3 ವರ್ಷಗಳು): ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ.

ಮಧ್ಯಂತರ (3-7 ವರ್ಷಗಳು): ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ, QCI ಆಧಾರಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿ (7-15 ವರ್ಷಗಳು): ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ.

ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭವಿಷ್ಯವು ಶುದ್ಧ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು LPG ಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು 'ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವಾ?'

