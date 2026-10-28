ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ: ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 6:27 PM IST
ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಲೇಖಕರು, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2026 ರ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಮಟ್ಟಗಳು, ಸಾಗರ ಶಾಖ, ಪ್ರಮುಖ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಬಿಸಿ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. 16 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವರದಿಯು (2025) 34 ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2026 ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವರದಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪಾಯದ ತುತ್ತತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲವೂ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಹಿಮನದಿಯ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ದಾಖಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ವರದಿಯು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. COP31 ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ (ಟರ್ಕಿ) ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 20, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂವಾದದಿಂದ ಒಮ್ಮತದವರೆಗೆ, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ವರದಿಯು ಹವಾಮಾನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು COP-31 ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾರಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾತಾವರಣದ ಇಂಗಾಲದ ಡ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ 428 ppm ಅನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಹಲವಾರು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.
ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಹವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಸೂಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ - ವರದಿಯು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಖದ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆ, ಸಾಗರ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಮನದಿಯ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ತೀವ್ರವಾದ ಕರಗುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವನ್ನು ಸಾಗರಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ (ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ) ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನಲ್ ಓವರ್ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಧನ ಬಳಕೆ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳವೆಂದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕೇವಲ 16.6% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವು ಮತ್ತು ಆಹಾರೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತವು ಉಂಟಾಗಿದೆ.
2024 ರ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರಣ್ಯ ನಷ್ಟವು 36% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, 38 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಮರದ ಹೊದಿಕೆಯ ನಷ್ಟವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು 2001 ರಿಂದ ಆರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭರವಸೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಕೃಷಿ - ವ್ಯಾಪಾರ ಪರ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಅಳೆಯುವ ಭರವಸೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮೆಜಾನ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಕಾಡು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶವು ಒಣಗಿ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸವನ್ನಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ಸವನ್ನಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರಣ್ಯೇತರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 41 ಗಿಗಾಟನ್ ಮೀರಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಇತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪುರಾವೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಾಳಿಗಳು, ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಗಣಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೇರಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂದಾಜು $51 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $85 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ/ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು 120 ರಿಂದ 175 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ದೇಶೀಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಈಗ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ನಿಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಸಂಕೇತಗಳು: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವೇಗವರ್ಧಿತ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಗರ ಶಾಖದ ಅಂಶ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಸಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಿತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮತೋಲನವು ಹಿಂದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಬರಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ, ಇದು ಜೀವ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಯು ಕೆಲವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಬಲವಾದ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಹ-ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕರಾವಳಿಗಳನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತದ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹವಾಮಾನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಕಾಡುಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: