ಅತಿಯಾದ ಔಷಧಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ!
ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದೇ, ವ್ಯಸನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ಅರ್ಜುನ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 2:12 PM IST
ಔಷಧಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಳಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ?: ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳಲ್ಲದೇ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ನಿದ್ರಾಮಾತ್ರೆಗಳು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೇವನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಇದು ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಅಂಕಿ - ಸಂಖ್ಯೆಗಳು?: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಕುರಿತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ 650ರಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2024ರಲ್ಲಿ 978ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ?: ವಯಸ್ಸಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಎರಡು ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್, ದೇಶದ ಹತ್ತುನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. 11 ಅಥವಾ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಹಲೇಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರದಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಔಷಧಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡುವ ಜನರಲ್ಲಿ (ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಸಂಶೋಧಕರು 18 ರಿಂದ 24 ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವು 25 ರಿಂದ 29 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಕುರಿತಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೊಡಿಯಾಜೆಪೈನ್ಗಳಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿವೆ.
ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ: ವೈದ್ಯರು ಅತಿಯಾದ ಔಷಧ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾರಕವಲ್ಲದ ಅತಿ ಸೇವನೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕ್ ಮಿದುಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಔಷಧದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಸನ. ನೋವು ನಿವಾರಕ, ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಇದರ ಅರಿವು ಬೆಂಬಲಗಳು ದುರಪಯೋಗವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ದೀರ್ಘ ಅವಲಂಬನೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು?: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಕಚೇರಿಯ ವಿಶ್ವ ಮಾದಕವಸ್ತು ವರದಿ 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 331 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 6.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ದಶಕದಿಂದೇಚೆಗೆ ಶೇ. 5.2ರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ವಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹೊಂದಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೃತಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುಳ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮೂಲಕ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆತಂಕಗೊಳಿಸಿದೆ.
ದೇಹ ಮತ್ತು ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವು ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದವು, ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜಕಗಳಾಗಿರಲಿ ಇವು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಸಿರಾಟ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಖಿನ್ನತೆ ಶಮನಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ಲಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಗೋಚರ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಸಿರಾಟವು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.
ಆ ವಸ್ತುವು ದೇಹವನ್ನು ಮಂಪರಿಗೆ ತಳ್ಳಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗದ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಪದಗಳು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೇವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು, ಗಮ್ಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಸುವಾಸನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಗಿಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಔಷಧ ಸೇವನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಉಸಿರಾಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದರೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇದು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸೂಚಿಸಲಾದ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಂತಹ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ,
ವ್ಯಸದನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಯಾಚಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ಬಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚುವಿಕೆ, ಔಷಧ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅರ್ಜುನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಕರ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
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