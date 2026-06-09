ಸೋಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ತನ್ನ ಕಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟ!
ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಬಂಡಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 2011ರ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 1:14 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ; ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೋಲು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಂದರೆ ಅದು ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕವೇ ಎನ್ನಬಹುದು.
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎನಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ನೀಡಿದ ಆಘಾತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ. 1977ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಡ ರಂಗದ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗಿತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಡರಂಗವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 2011ರ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಎಡರಂಗ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತೃಣಮೂಲ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ, 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದು ಅದರ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಭಾವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ತೃಣಮೂಲ ಮೂಲಭೂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡವರು, ಹೊಸಬರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಸಂಭವ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಪಕ್ಷ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿರುಕುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿನ ಬಂಡಾಯ: ಸದ್ಯದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಖಜಾನೆ ಪೀಠಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ತೃಣಮೂಲದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಉತ್ತರಪಾರ ಪುರ್ಬಾ ಶಾಸಕ ರಿತಬ್ರತ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ತೃಣಮೂಲ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚಾಟಿತ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಿಯಮಿತ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರು, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಟೀಕೆಗಳು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತೃಣಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವು ಸ್ವತಃ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೆಣಗಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ: ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರೆ, ದೆಹಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಂಡಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಸದೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಟಿಎಂಸಿಯ ಎರಡನೇ ಅಡಿಪಾಯವಾದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸಂಸದರಿಂದ ಭಾರಿ ಬಂಡಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಮತಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಡಾ ಕಾಕೋಳಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 28ರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರ್ ಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿಎಂಸಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಯಕರು ಪರ್ಯಾಯಗಳತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಳೆಯ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದರೂ, ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರದಿಡುತ್ತಿವೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಮತಾ ಇದೀಗ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಈ ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುತ್ತಲೇ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಸುತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಸಲಹೆಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ, ಅತಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟೀಕೆಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಸಮಾಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೋಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಉದ್ಬವವಾಗುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ದೋಷಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವೈಫಲ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಮತಾ ಮೌನ: ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಮೂಲೆಗುಂಪಾದಾಗ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಲದ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬೀದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು, ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್. ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಅವರ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮೌನ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವು ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದಷ್ಟೇ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತವೆ. ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇನ್ನೂ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿರೋಧವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ. ಮುಂದೇನು ಎಂಬುದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಉಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೋತಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಅದು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
2011ರ ನಂತರ ಎಡರಂಗ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿದೆ. ಅದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷವು ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಪತನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಕ್ಷಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಕುಸಿತಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸವಾಲು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಏಕತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
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