ಬೀಜ ಮಸೂದೆ-2025: ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು: ಆಶಯವೇನು? ಆತಂಕವೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮಸೂದೆ-2025ನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : December 5, 2025 at 12:56 PM IST
ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಪೊಡಿಲೆ
ಬೀಜ ಮಸೂದೆ-2025ರ ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1966ರ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 1983ರ ಬೀಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೀಜ ಮಸೂದೆ ಉದ್ದೇಶ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಬೀಜಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
ಖಾಸಗಿ ಬೀಜ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಆಮದುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೀಜ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೀಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 1960-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಕಠಿಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು: ಬೀಜ ಮಸೂದೆಯು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ನರ್ಸರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಲಾಟ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳಂತಹ ವಿವರ ಕಡ್ಡಾಯ ಹೊಂದುವಿಕೆ, ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು.
ಬೀಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ, ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಬೀಜಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೀಜಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆತಂಕವೇನು?: ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಸೂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರುಗಳು, ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನೋಂದಣಿ, ಪರವಾನಗಿ, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೀಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.
ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ರೈತರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ, ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮೋಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ರೈತರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಮಸೂದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೂ ಸಹ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಬೀಜ ಉದ್ಯಮದ ಕೆಲವರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಸೂದೆಯು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರವಾನಗಿ ಆಧಾರಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಬೀಜ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇರಬೇಕು.
ರೈತರು, ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಬೀಜ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಬೀಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತವತೆಗಳು, ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಬೀಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೀಜ ಮಸೂದೆ-2025 ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂಸತ್ತು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಭಯ ದೂರವಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೇಖಕರವು.)
