ಇಂಡೋ - ಚೀನಾ ಮಾತುಕತೆ: ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಅಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳೇನು?
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 8:58 PM IST
ಭಾರತ- ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿ, ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ (delimitation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ಗಡಿ ಕಂಬಗಳು, ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಲೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಎದುರಿನ ಮಧ್ಯಮ ವಲಯವು ಅಂತಹ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಈ ವಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಯು ಹಿಮಾಲಯದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. 1960 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಝೌ ಎನ್ಲಾಯ್ ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಗಡಿಯ ಜೋಡಣೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ, 6 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
1960ರ ಮಾತುಕತೆ ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು?: ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಕಿನ್ನೌರ್ ಅನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯು ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ನಿಲಾಂಗ್ - ಜಾಧಾಂಗ್ (ಮೇಲಿನ ಜಾಧ್ ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸಾಹತುಗಳು) ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಜಲಾನಯನ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾವು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿವೆ. ಇದು ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾರಾಹೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗರ್ವಾಲ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
1960 ರಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಂಗೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಡಳಿತ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಜಕೀಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯಮ ವಲಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದು ಪುರಾವೆ, ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಳಕೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು.
2026 ಮಾತುಕತೆ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು?: ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು- ವಾದಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾತುಕತೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗಿದೆ. 1960 ರಲ್ಲಿ ಇರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣ, ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಜಿಯೋಡೆಟಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಹಳೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಖರವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
1960 ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾದಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೃದ್ಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿವಾದವನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ , ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ದೋವಲ್ - ವಾಂಗ್ ಯಿ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿವು: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.
- ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ?
- ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದು ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಝೌ ಎನ್ಲಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವೇ?
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಹಗಾರರ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ).