ಬಜೆಟ್ 2026-27: ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ - ಅದು ಉಪಭೋಗವಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಮೆಯಾಗಿದೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದುದು ಇಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಗತಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 6:14 PM IST
ಈ ವರ್ಷದ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪರೇಡ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ನೋಟ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೂಟರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಆದರೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತಿತ್ತು.
ಇದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅನುಭವ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ ಯಶಸ್ಸು, ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಲಿಕೆ, ಕ್ರಾಸ್-ಡೊಮೇನ್ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದುದು ಇಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಗತಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಪರಂಪರಾಗತ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಾರದು.
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಬಗೆ: ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಯೋಜನೆಯು ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಾಯಕತ್ವದ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ : ಆಧುನಿಕ ಸೇನೆಯು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಾರದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧನೀತಿಯು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು, ಸಾಮೂಹಿಕತೆಗಿಂತ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಘಟನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು.
ಮಾನವೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಘರ್ಷದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲು ಏನೆಂದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಮಾನವ ಸಾವು - ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಯುದ್ಧವು ಮಾನವೀಯ ಉದ್ಯಮವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರಿಣಾಮ ನೀಡಬಹುದಾದಾಗ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವುದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಂಖ್ಯೆ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೂರದ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ - ಆಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ದೀರ್ಘ - ಶ್ರೇಣಿ ನಿಖರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವುಗಳು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಶತ್ರುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಜ್ಞೆ, ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರದು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧನೀತಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸೇನಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸೈದಾಂತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಬಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
ಫೈರ್ಪವರ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. AI - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಹುಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾತಿರೇಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ವಿನಾಶಕ್ಕಿಂತ ಕಿಲ್ - ಚೈನ್ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಡೇಟಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿವೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಡೊಮೇನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಸಮುದ್ರ, ಸೈಬರ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಪರಮಾಣು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ - ಆಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ್ಣ - ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಒತ್ತಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೈ-ಟೆಕ್, ಹೈ- ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಧಿಪತ್ಯ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು ನಿರ್ಣಯ ಆಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಗಿತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ.
ಚೀನಾದ ಬಲವು ಸಂಯೋಜಿತ ಸೆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಜ್ಞಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿದೆ. ತರ್ಕಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲ, ಕಿಲ್ - ಚೈನ್ ಕ್ಷೀಣತೆಯಾಗಿದೆ. AI - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಿರಂತರ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಸ್ಥಿತಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ - ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಘಟನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶವು ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಒತ್ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಒತ್ತಡ, ಜ್ಞಾನಾತಿರೇಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ; ನಿಖರತೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಘಟನೆ: ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಯರೇಖೆ, ಕಡಿಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶತ್ರುವಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯೀಕರಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆಳ ಅಥವಾ ಅವಧಿಗಿಂತ ನಿಖರತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೂರದ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಸೈನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಿಖರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ - ಆಫ್ ದಾಳಿಗಳು, ಲೂಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯೂನಿಷನ್ಗಳು, ಸೈಬರ್ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಏರಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಸೈನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾ ನೋಡ್ಗಳ ಆಯ್ದ ಕ್ಷೀಣತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಶತ್ರುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೇ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧ - ಗೆರೆ ದಾಟದೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು: ಭಾರತ ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಘೋಷಿತವಲ್ಲ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜತಂತ್ರಕತೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೇಖಕರಿಲ್ಲದೇ ಗ್ರೇ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಪೇಸ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಶತ್ರುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದುರಭಿಪ್ರಾಯ, ಸೈಬರ್ ಆಕ್ರಮಣ , ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲ್ಲ , ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಆಯಾಸ, ಆಂತರಿಕ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗದು. AI - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಿರೂಪಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮನ್ವಯಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಡೇಟಾ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಗ್ರೇ-ಝೋನ್ ನಿರೋಧಕತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಆರೋಪಣ, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧನಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಗ್ರೇ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಸೇನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು, ಡೇಟಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ನೆಲೆ: ರಕ್ಷಣಾ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬಾರದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು AI, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಸ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಸ್ಯೆ - ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲ.
ಆರ್&ಡಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿರಬೇಕು. ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅನುಸರಣೆಗಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ: ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರೋಧಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಉಪಭೋಗವಲ್ಲ - ಅದು ವಿಮೆಯಾಗಿದೆ: ಗ್ರೇ-ಝೋನ್ ಸಂಘರ್ಷ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ಗಡಿಗಳು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭದ್ರತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ: ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪರೇಡ್ ಕೇವಲ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ಸಂಖ್ಯೆ - ತೀವ್ರ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇನೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಕೆಲಸವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯು ಖರೀದಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸೇನೆಯು ಮಾನವ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯು ಮೊದಲು ನೋಡುವವರು, ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಈಗ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ “ಇದ್ದುದನ್ನು” ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡದಂತೆ, ನಾಳೆಯ ಯುದ್ಧಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
